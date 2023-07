Palio delle Barche, a Passignano torna la sfida tra i rioni

Cresce l’attesa a Passignano sul Trasimeno per il Palio delle barche, rievocazione storica della battaglia tra le nobili famiglie Oddi e Baglioni che vede sfidarsi, dal 23 al 30 luglio, in una gara mozzafiato, in acqua e barche in spalla per le vie del paese, i quattro rioni cittadini.

I dettagli dell’edizione 2023 saranno illustrati, mercoledì 19 luglio alle 10.30 nella sala Fiume di Palazzo Donini, a Perugia, da Luca Terradura e Marzia Ragnoni, rispettivamente coordinatore e vicecoordinatrice dell’Ente Palio delle barche, alla presenza di Eugenio Rondini, consigliere regionale dell’Umbria, Sandro Pasquali, sindaco di Passignano sul Trasimeno, e Francesca Caproni, direttrice del Gal Trasimeno Orvietano, con il cui contributo è organizzato l’evento.