Bastia Umbra, al via il Palio de San Michele con l'edizione numero 61

Martedì 19 settembre avrà inizio l’edizione numero 61 del Palio de San Michele con l’apertura delle taverne enogastronomiche e la benedizione degli stendardi e dei mantelli del presidente, del coordinatore e dei 4 capitani dei rioni.

Dal 20 al 23 settembre San Rocco, Sant’Angelo, Moncioveta e Portella sfileranno in piazza Mazzini nel consueto spettacolo teatrale e scenografico. Martedì 26 previsti i giochi in piazza, giovedì 28, adrenalina e passione si fonderanno insieme con la Lizza, la storica staffetta tra due bidoni collocati all’estremità di piazza Mazzini, a seguire l’assegnazione del Palio.

Programma nel dettaglio:

Martedì 19 settembre, apertura delle taverne enogastronomiche rionali, dove sarà possibile degustare i piatti tipici della cucina umbra. Seguirà la cerimonia d’inaugurazione con la benedizione degli stendardi e dei mantelli. Verrà inoltre presentato il Palio 2023 realizzato dall’artista Valerio Barbetti e il Minipalio 2023 disegnato dalla studentessa Sofia Falgiani. L’intera cerimonia verrà trasmessa in diretta streaming su www.terrenostre.info e su www.paliodesanmichele.it.

Dal 20 al 23 settembre il Palio de San Michele entrerà nel vivo con le sfilate: rappresentazioni uniche di spettacoli teatrali itineranti dove scenografie fisse e mobili, saranno il palcoscenico a cielo aperto di storie appassionanti e di grande fervore. Uomini, donne e bambini di ogni età, saranno chiamati a danzare, recitare e impersonare i personaggi del proprio tema sfilata. La qualità dello spettacolo è cresciuta a dismisura negli anni. Molti attori bastioli hanno mosso i primi passi all’interno del Palio e proprio grazie alla loro recitazione, alcuni di loro, notati dai giurati delle edizioni precedenti, hanno poi percorso professionalmente la strada teatrale e televisiva.

La giuria tecnica 2023 è composta da personalità di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo – presidente di giuria), Alessandra Mortelliti (attrice, scrittrice, regista), Anna Tangredi (attrice), Ivan Castiglione (attore), Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design), Alberto Bassetti (scrittore teatrale, regista) e Lia Francesca Morandini (costumista).

L’ordine delle Sfilate della 61a edizione è il seguente: mercoledì 20 settembre il rione San Rocco con “A me mì”, giovedì 21 il rione Sant’Angelo con “catabasi”, venerdì 22 il rione Moncioveta con “l’apparenza in….glassa” e sabato 23 settembre il rione Portella chiuderà le sfilate con “il condominio”.

Martedì 26 settembre la seconda sfida tra i rioni con i Giochi in piazza.

Giovedì 28 settembre l'evento clou del Palio: la Lizza dove 16 atleti, 4 per rione, si contenderanno la vittoria in una spettacolare staffetta 4x400 metri, corsa tra due ripartenze tra i sanpietrini di Piazza Mazzini. Al termine della gara, la giuria tecnica decreterà la classifica delle sfilate e, in base ai punteggi ottenuti nelle tre prove, dunque sfilate, giochi e lizza, verrà assegnato il Palio dell’edizione 61.