"Non so che fare", due giornate di orientamento per i ragazzi e le ragazze nella scelta del percorso post maturità

A partire da lunedì 19 febbraio e per i due successivi (26 febbraio e il 4 marzo), alle ore 21.00, presso il salone dell’Oratorio parrocchiale di Ponte San Giovanni, si terranno tre serate per le ragazze e i ragazzi del quarto e quinto anno delle superiori, nel tempo delle scelte importanti, dal titolo: “Non so che fare! L’esame, l’università, il lavoro: l’orientamento e il discernimento”.

A guidare gli studenti in questo “orientamento” e “discernimento”, fornendo loro delle “linee guida”, saranno Roberto Contu, docente di scuola superiore, e Flavia Marcacci, docente universitaria. Questa iniziativa, avviata lo scorso anno in una delle Unità pastorali dell’Archidiocesi con più abitanti (circa 18mila) e con non poche giovani famiglie, è riproposta dagli Uffici diocesani per le pastorali Universitaria e Giovanile e dall’Unità pastorale 14 con l’intento di fornire un sostegno agli studenti alle prese con le scelte di vita universitarie e/o lavorativa che andranno ad incidere sul loro futuro di cittadini e sulla stessa società.