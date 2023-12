Gli orfani di femminicidio, a Perugia la presentazione del libro "Bambini nella tempesta"

Prezzo non disponibile

Si terrà mercoledì 6 dicembre alle ore 16, a Palazzo Danzetta in via Mazzini 21, a Perugia, la presentazione del libro “Bambini nella tempesta. Gli orfani di femminicidio” di Teresa Bruno (Ed.Paoline).

L’iniziativa è promossa dal Centro Pari opportunità della Regione Umbria, biblioteca delle donne Laura Cipollone. Interverrà l’autrice in dialogo con Paola Moriconi. I saluti istituzionali saranno di Caterina Grechi, presidente del Cpo. Il libro affronta un argomento di drammatica attualità: il femminicidio e la sorte dei figli, chiamati "orfani speciali", la cui madre è stata uccisa dal padre. La trattazione si articola su due fronti: da una parte mette a fuoco l'entità del fenomeno, con dati e valutazioni della Commissione Ministeriale sul Femminicidio, spiega la relazione tra femminicidio e violenza domestica e descrive le caratteristiche genitoriali di omicida e vittima; dall'altra illustra le conseguenze traumatiche sull'orfano nel breve e lungo periodo e il conseguente danno evolutivo. Presenta quindi linee guida e buone prassi di intervento e supporto per l'accompagnamento dell'orfano nel suo percorso formativo e di inserimento sociale.

L’autrice Teresa Bruno, psicologa psicoterapeuta, svolge attività libero professionale e dal 1995 collabora con il Centro Antiviolenza Artemisia di Firenze, dal 2014 ne è la presidente.

L’evento è dedicato al ricordo di Catia Doriana Bellini, “anima pensante” del Centro pari opportunità. Nel corso dell’iniziativa ci saranno interventi e testimonianze sull’eredità di pensiero e esperienze lasciate in Umbria da Catia Bellini, in quarant’anni di sfide politiche e sociali declinate al femminile: dalle battaglie per i diritti, all’istituzione dei centri Antiviolenza, Con un intervento di Assunta Pierotti (Past president del Cpo).