Natale a Torgiano 2021, il18 dicembre inaugurazione della mostra “Terre di “OTTAVE”

Prenderà il via sabto 18 Dicembre alle ore 11, la mostra dell’artista umbro, Bruno Ceccobelli, Terre di “OTTAVE” ospitata nelle sale espositive del MACC (Museo d’Arte Ceramica Contemporanea di Torgiano), di Palazzo Graziani Baglioni e museo del Vino (primo piano). Si tratta di un grande esordio della stagione espositiva invernale per un palazzo tornato a nuova luce dopo i recenti restauri, voluti dal comune di Torgiano, che ha messo in campo una serie di attività che si apprestano a far diventare lo spazio un importante e vivace centro di promozione delle arti contemporanee in Umbria.

L'iniziativa si colloca nell'ambito del cartellone di eventi natalizi voluti dal Comune di Torgiano.