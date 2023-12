Natale a Ponte San Giovanni, le iniziative fino al 7 gennaio

Prezzo non disponibile

Sono in programma fino al 7 gennaio le iniziative di “Natale a Ponte San Giovanni”, format promosso da oltre 70 commercianti e dalla Pro Ponte. L’inaugurazione si è svolta sabato scorso in via Manzoni alla presenza di rappresentanti degli operatori economici, delle associazioni Pro Ponte, con il presidente Antonello Palmerini, e Fuori dalle scatole, dell’assessore al commercio del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, e del consigliere comunale Paolo Befani. Si replica con le iniziative del prossimo weekend (16 e 17 dicembre) consultabili su https://www.apontesangiovanni.it/.

“Salutiamo con favore l’edizione numero zero del Natale a Ponte San Giovanni, una formula che servirà a rendere ancora più attraente uno dei quartieri più vivaci della città nel periodo delle feste. Complimenti ai commercianti che hanno deciso di unire le forze per accogliere al meglio cittadini e visitatori. L’amministrazione apprezza questo dinamismo, un valido modello anche per altre parti della città”, nota l’assessore Pastorelli.