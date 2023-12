Natale, a Passignano c'è la Casa di Babbo Natale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando al 17/12/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Passignano sul Trasimeno

Con l’apertura ufficiale della Casa di Babbo Natale, inaugurata venerdì pomeriggio la manifestazione “Magie di Natale in Piazza”, il programma di eventi e intrattenimenti promosso dall’Associazione Garibaldi in Piazza con il patrocinio del Comune di Passignano.

Al taglio del nastro l’8 dicembre, presente il sindaco Sandro Pasquali e alcuni membri della giunta comunale.

La giornata inaugurale è stata animata dal Circus Karakasciò e dalla sua coinvolgente carovana di artisti di strada, mangiafuoco e giocolieri.

Le attrazioni proseguono nel fine settimana con l’atterraggio della mongolfiera gigante, mentre per il 17 dicembre è in programma il laboratorio natalizio con la possibilità di scrivere e consegnare letterine a Babbo Natale. Infine il 22 dicembre chiusura del programma con la Tombolata contata per tutta la famiglia.

Le iniziative si concentrano in Piazza Garibaldi, Piazza Grifi e Via Nazionale.