Natale a Bastia Umbra, cinque giorni di eventi: tutto il programma

Dall’accensione degli alberi artistici dei rioni l’8 dicembre ai laboratori per bambini, uno spettacolo itinerante per le vie della città, un gruppo in frack bianchi e trampoli, l’accensione degli alberi di Natale addobbati dai bambini a Ospedalicchio e Costano. Il concerto del Coro Aurora e l’evento a Bastiola con il Fuoco tradizionale dell’Immacolata. Fino al 7 gennaio nei fine settimana e festivi, Little village Christmas, in piazzetta Franchi, il piccolo villaggio di Natale a cura della Proloco e degli Istituti scolastici.

Ma anche teatro con “Christmas Postcard”, concerto di beneficenza presso la Chiesa di San Marco e premiazione dei donatori Aido sotto il grande albero in piazza Mazzini.

Una settimana ricca di eventi per grandi e piccini. Oggi 5 dicembre si inizia con un appuntamento per i più piccini “Un canto nel cuore” presso la Biblioteca Alberto La volpe alle ore 17.00 per bambini da 0 a 8 anni e i loro adulti a cura di Elisabetta Ciancaleoni, musicista e musicaterapeuta. Un laboratorio sui temi della luce, del dono, e dell’attesa per condurre i partecipanti nelle suggestioni del periodo natalizio attraverso racconti, canti, musica e strumenti artistici.

Tutti i mercoledì fino al 13 dicembre, laboratorio presso La Ludoteca “Gianni Rodari” con “Storie di Natale”. Scriviamo e illustriamo insieme i nostri racconti delle feste con Christmas book.

6 dicembre

Ludoteca “Gianni Rodari” dalle ore 16.00 con “Storie di Natale”

7 dicembre

Sotto il grande albero illuminato di Piazza Mazzini ore 17.30 saranno premiati alcuni donatori per il grande gesto d’amore verso l’altro. Avis comunale di Bastia Umbra.

Ospedalicchio Piazza B. Buozzi Ore 18.30 Accendiamo il Natale. Decorazione dell’albero con i bambini della Scuola dell’Infanzia e concerto di Natale dei bambini della Scuola Primaria . Circolo Culturale ricreativo di Ospedalicchio, le scuole, i Rioni di Ospedalicchio e il Comune di Bastia Umbra

Bastiola Piazza E. Giacchetti, ore 20.30 – Tradizionale Fuoco per l’Immacolata. Accensione fuoco e distribuzione Bruschette e Vin Brulè. Ass. “Sé de la Bastiola….Si …!”

8 dicembre

Centro storico dalle ore 16.30 alle 18.30 - Magici elfi passeggiano per la città

Dalle ore 17. 30 Accensione degli Alberi artistici dei Rioni. Tour dei quattro Alberi realizzati dai Rioni del Palio de San Michele e premiazione del vincitore presso Auditorium Sant’Angelo. Ente Palio S. Michele e Ass. Rioni

Piazza U. Fifi, Costano - Sagrato della Chiesa di San Giuseppe, ore 18.00. Addobbo dell’ albero di Natale. Realizzazione dei decori per abbellire l’albero da parte dei bambini della scuola primaria “Ezio Giuliani”. Scuola Primaria di Costano

9 dicembre

Centro storico dalle ore 17.00 alle 19.00 arrivano gli zampognari.

Centro storico ore 18.00 Spettacolo itinerante “Parata White”. Magiche atmosfere di luce. Piccolo nuovo teatro.

10 dicembre

Auditorium S. Angelo ore 18.30. Concerto Coro Aurora “Dalla notte all’Aurora”. Direttore Eleonora Marchionni, Pianoforte Federica Marchionni. A cura dell’Associazione Corale Città di Bastia

Chiesa di San Marco, ore 18.00 - Concerto di beneficenza a cura del coro della Parrocchia di San Marco, a seguire momento di convivialità

Auditorium Sant’ Angelo, ore 21.00 - Voci e Progetti. Spettacolo di improvvisazione teatrale “Christmas Postcard”. Improteatro