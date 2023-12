Natale a Foligno, si aspetta il boom di turisti a Rasiglia: ecco le navette per raggiungere il borgo dell'acqua

Per il periodo natalizio verranno attivitate navette, gratuite, per raggiungere Rasiglia in occasione del programma di Natale a Foligno. In particolare una navetta andrà da Casenove (parcheggio Casette) a Rasiglia (svincolo Verchiano) e ritorno nelle seguenti giornate: 8-9-10-26 dicembre e 6-7 gennaio. Partenza alle 11 fino alle 19,30, ogni mezz’ora. Una seconda navetta collegherà Casenove (parcheggio Casette) a Rasiglia (svincolo Verchiano) e ritorno nelle seguenti giornate: 26 dicembre, 6 e 7 gennaio. Partenza alle 13,15 fino alle 19,15, sempre ogni mezz’ora. Nel giorno di Natale una navetta farà la spola dal parcheggio Casette di Casenove a Rasiglia (svincolo Verchiano) dalle 14,30 alle 19,30, con intervalli di mezz’ora.