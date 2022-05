Musica per i Borghi, arriva Elisa con il nuovo tour "ecosostenibile" dedicato interamente al futuro del pianeta

In Umbria è l'estate dei big della musica. Patti Smith, Emral Meta, Fabrizio Moro, Patty Pravo. Ora ad essi si aggiunge un altro grande nome, che sarà il 18 luglio all’arena “Alberto Checcarini” di Marsciano per onorare il ventennale di “Musica per i Borghi”: si tratta della grande Elisa che porterà nella nostra regione il “Back to the Future Live Tour” 2022. Per la cantaurtrice friulana si tratta di un ritorno in grande stile dopo il Festival di Sanremo con un nuovo doppio album e un progetto live all’insegna della sostenibilità ambientale interamente dedicato al tema green.

Il ‘Back to the Future Live Tour’ è una vera e propria festa itinerante per la musica dedicata al futuro del pianeta, un progetto ecosostenibile ideato dall’artista e dal suo staff in collaborazione con le Nazioni Unite per salvare il pianeta con una serie di contenuti creati con il contributo di Music Innovation Hub e altri partner per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green. All'insegna di questo il tour vede un impegno particolare per l’ambiente: le date della stagione estiva in tutta Italia seguono un importante protocollo della sostenibilità per un basso impatto ambientale redatto dal Politecnico di Milano e Music Innovation Hub.

Le altre novità di Musica per i Borghi 2022

Non solo il concerto-evento di Elisa, che si preannuncia come uno degli eventi imperdibili dell’estate in Umbria, tra le novità del ventennale di “Musica per i Borghi”: ci sono anche il sostegno e la collaborazione con “Umbria Youth Green Festival”, rassegna alla sua prima edizione che intende coniugare il talento musicale di giovanissimi interpreti ad una promozione di un futuro ecosostenibile per la terra e per il futuro delle giovani generazioni. I giovani protagonisti del festival saranno i ‘Kids for Planet’, gruppo di cantanti bambini e adolescenti che hanno partecipato e vinto concorsi come lo Zecchino D'Oro (Alisya nel 2018) e internazionali e che si sono uniti per formare attraverso il canto un movimento di sensibilizzazione verso gli adulti affinché provvedano a un futuro possibile per loro e le altre future generazioni. La Onlus coordinatrice è la Discovery Station Assisi, che ha individuato in ‘Musica per i Borghi’ la perfetta collaborazione anche in relazione alla presenza al festival di Elisa, con suo toru di ispirazione green.