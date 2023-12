“nel Suo grembo il Cuore del mondo“, in mostra le opere di Eleonora Rinaldi

Fino al 21 gennaio al Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte di Marsciano, in mostra le opere di Eleonora Rinaldi che presenta “nel Suo grembo il Cuore del mondo“. Con le sue creazioni in ceramica, Eleonora dà corpo al mistero dell'incarnazione del Cristo in una sintesi di simboli e rimandi che affondano in una cultura cristiana.

L'installazione su teca dei materiali organici, cuore in terracotta ingobbiata, nido e corona di rovi, dei quali si compone, richiama l'idea degli “ex voto” nella sua locuzione latina di ex voto suscepto, secondo la promessa fatta e indica una formula abitualmente apposta su oggetti offerti nei santuari per ringraziare il destinatario del dono, in questo caso la Vergine. Un gran numero di ex voto è connesso alla sfera della salute e all'ambito corporeo; fra le varie tipologie di oggetti votivi prevalgono gli ex voto anatomici e in questa opera, all'interno di un groviglio di rami, si annida un cuore pulsante, anatomicamente simile al cuore umano. Sembrerebbe un ex voto per grazia ricevuta di un qualche miracolo. Ma quel cuore “incistato” nel nido/grembo è il cuore del Salvatore e qui il miracolo della salvezza non riguarda un singolo uomo ma l'umanità intera. La regalità della Vergine e di suo Figlio è stata enfatizzata dall’artista con la rappresentazione di un’aureola/corona d’oro simbolo di magnificenza, in realtà corona di spine, simbolo del martirio del Cristo. Il processo alchemico di galvanizzazione col quale è ottenuta la doratura degli elementi naturali, che compongono il nido fatto di ramoscelli e la corona di spine e rovi, è una scelta importante da parte dell'artista che richiama l'opus magnum in quanto itinerario alchemico che passando per varie fasi di trasformazione, dalla materia grezza sino alla preziosità dell'oro, conduce gradualmente alla metamorfosi personale e spirituale. Se da una parte la soluzione installativa dell'opera richiama l'idea dell'ex voto, la sua preziosità e verosimiglianza del cuore rappresentato, le dà l'aspetto di “reliquia”. Qui abbiamo un cuore “reliquia” intesa come ciò che rimane del sacrificio di un corpo, il corpo di Cristo che ci chiama in causa per un'opera di restituzione del dono enorme che abbiamo ricevuto. Ed è una chiamata al “viaggio” perché questa installazione su teca è un'opera peregrina che intende primariamente transitare per santuari a devozione mariana. Ad accompagnare l'opera in questo percorso è LAB5G, la cui missione è supportare i Giovani e la Gente tutta nel vivere la propria esperienza di "laboratorio attivo” sulle 5 Grandezze che caratterizzano ogni Persona. LAB5G riconosce l’umano spirito come “grandezza guida” che stimola e indirizza le altre (mente-emozioni-relazionifisico). È nell'opera di Eleonora Rinaldi che LAB5G ha visto rappresentare il suo senso del darsi. Una vera e propria "restituzione" dell'amore affinché ciascuno possa contribuire nel generare “BENEssere” in tutti.

L’autrice

Eleonora Rinaldi affianca all’attività di architetto, improntato allo studio e al rilievo storico-critico di strutture architettoniche, la sperimentazione e la ricerca in campo artistico prediligendo la manipolazione dell’argilla come mezzo espressivo. L’amore per la ceramica trae origine dalla frequentazione della fornace di laterizi di proprietà del nonno materno. Il suo lavoro si muove tra fare artigianale e impostazione concettuale, dove il fare diviene una forma di meditazione attraverso la quale si connette alla parte più autentica di sé stessa.