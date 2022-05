La mostra "Un amore dal grigio al colore" sbarca a Passignano per incoraggiare le donne che lottano contro il tumore al seno

Torna a far aprlare di sè l'eclettica Claudia Maggiurana, in arte Maggy's Style con la sua mostra fotografica "Un amore dal grigio al colore". In questa rassegna di scatti la perugina racconta, con forza, ironia e grande coraggio, la malattia oncologica al seno. In 35 pannelli Claudia narra il percorso intimo della malattia, vissuta con "stile" e amore per la vita e, anturalmente, per il colore.

Dopo Marsciano e Città della Pieve, l'esposizione arriva ora a Passignano sul Trasimeno dove sarà visitabile dal 13 al 15 e dal 20 al 22 Maggio presso la Rocca.

In occasione dell'inaugurazione prevista il 14 Maggio alle 17.00 l'associazione "Vivo a colori" presenterà la testimonianza di Claudia Maggiurana a sostegno delle donne colpite dal tumore al seno.