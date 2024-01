Le stanze segrete della Galleria Nazionale fanno il boom: le date delle visite

Orario non disponibile

Dopo la straordinaria risposta all’iniziativa Gnu: le segrete stanze, che aprirà per la prima volta al pubblico – a partire dal mese di febbraio e sino a maggio – i depositi del museo e le “stanze Capitini” all’interno della Torre Campanaria di Palazzo dei Priori, il museo perugino aggiunge sei turni di visita, curati dal direttore Costantino D’Orazio, per soddisfare la grande richiesta di scoprire i percorsi inediti, normalmente non accessibili al pubblico.

Negli appuntamenti di domenica 11 e 25 febbraio; 17 marzo; 14 e 21 aprile; 19 maggio sarà possibile visitare “le segrete stanze” anche alle 17.30, oltre ai turni di visita già comunicati alle 12 e alle 16.

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a gnu@sistemamuseo.it (max 15 partecipanti a turno).

La visita guidata è gratuita e inclusa nel biglietto di ingresso al museo (per informazioni e tariffe https://gallerianazionaledellumbria.it/