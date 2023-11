Punto Assisi, una mostra per raccontare un anno della scuola di ricamo

Prezzo non disponibile

Il 2023 della Scuola Punto Assisi - Palazzo si chiude con la mostra natalizia in programma dall’1 al 3 dicembre al Cva Renato Sensi di Palazzo di Assisi. In mostra i lavori, a tema natalizio e non solo, delle maestre e degli alunni dei corsi organizzati dalla scuola; l’apertura l’1 dicembre alle 16, a sera, alle 21, lo spettacolo della scuola di danza “Scarpette Rosa”. La mostra rimarrà aperta poi il 2 e il 3 dicembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.



Dal 5 febbraio ripartiranno inoltre i corsi di ricamo base e avanzato: appuntamento il lunedì e il martedì, in base alle richieste, dalle 20.30 alle 22, al Cva Renato Sensi. Le lezioni sono aperte a tutte le persone con età superiore agli 8 anni: il corso ha un costo di iscrizione di 15 euro, per un totale di 30 ore di lezione, kit da ricamo e iscrizione all’associazione. Per informazioni sulla mostra sui corsi è possibile contattare il numero 339.4672765, visitare il sito www.scuolapuntoassisipalazzo.com e le pagine Facebook e Instagram https://www.facebook.com/scuolapuntoassisi/ e https://www.instagram.com/scuolapuntoassisi/ della Scuola Punto Assisi – Palazzo.