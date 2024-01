A Perugia torna l'appuntamento con "Anticamente": le date e i luoghi

Sabato 27 e domenica 28 gennaio riparte a Perugia il percorso a tappe 2024 della mostra-mercato mensile di antiquariato e collezionismo "Anticamente"

Stesse date, l'ultimo fine settimana di ogni mese, e stesso posto, ovvero piazza Italia e i giardini Carducci, in pieno centro storico.

Una manifestazione e una collocazione in qualche modo tradizionale, che ha conosciuto una rinnovata vitalità negli ultimi due anni con la rinnovata formula Confesercenti-Indivenire.

Gli espositori, provenienti da tutto il centro Italia, sono arrivati a superare gli 80 banchi nei mesi più favorevoli, sia dal punto di vista meteorologico che turistico.

"Anticamente Perugia" si giova di format che vede replicare l'iniziativa, con una sensibile turnazione di presenze, anche sulle piazze di Todi, la seconda domenica del mese, e di Orvieto, la terza domenica.

Una soluzione che vede il favore degli espositori, che così possono ruotare e organizzarsi sulla base della propria strategia e disponibilità, ma che ha dato riscontri positivi anche sul fronte dell’aumento dei visitatori, fanno sapere gli organizzatori.

Da questo punto di vista è in fase di valutazione la possibilità di aggiungere una quarta piazza per coprire in modo ottimale tutta l’Umbria e tutto il mese. Altra possibile novità quella di estendere nel periodo estivo la durata del mercato oltre il tramonto per offrire un motivo di interesse in più ai turisti presenti a Perugia.