"Montefalco sotto le stelle", quattro giorni di iniziative tra vino, stelle e buon cibo

Dal 7 al 10 agosto sarà "Montefalco tra le stelle", quattro giorni di iniziative promosse dal Consorzio Tutela Vini Montefalco in collaborazione con il Comune di Montefalco e con i ristoranti aderenti, che proporranno menù dedicati con osservazione delle stelle, degustazioni guidate dei vini del territorio, itinerari speciali, visite in cantina e contest fotografico.

Si comincia venerdì 7 agosto con "Sagrantino sotto le Stelle", parte del circuito di iniziative “Calici di Stelle” in collaborazione con Movimento Turismo Vino e Città del Vino: dalle ore 20 cena con menù fisso dedicato presso i ristoranti del centro storico.

Si continua sabato 8 agosto con "Montefalco al Calar del Sole": alle ore 17 appuntamento del sabato con “Montefalco nel Bicchiere” a cura del Consorzio Tutela Vini Montefalco, con degustazione guidata da un Sommelier professionista di 4 vini del territorio (€7,00 a persona, posti limitati - info e prenotazioni tel. 0742.379590).

Alle ore 18 si prosegue con un percorso guidato alla scoperta della storia dell’arte e dei personaggi della ringhiera dell’Umbria, un itinerario dentro e fuori le mura con una guida turistica abilitata (partenza dalla Piazza del Comune, costo €10,00 a persona, gratuito fino a 12 anni. Info e prenotazioni whatsapp +39 3284388044).

Lunedì 10 agosto è "La notte dei desideri", che a Montefalco si celebrerà con una iniziativa speciale: prenotando la cena presso uno dei ristoranti aderenti del centro storico si avrà la possibilità di scrivere il proprio sogno, postarlo sui social per partecipare al contest fotografico nazionale #borgodeidesideri2020 e poi inserirlo nella grande “Botte dei Desideri” in Piazza del Comune, proprio come in una fontana, in attesa che il desiderio si avveri. Il miglior desiderio sarà poi premiato con uno SmartBox che darà diritto a trascorrere un weekend in uno dei borghi più belli d’Italia; inoltre, compilando il form rilasciato dal ristorante, si potrà partecipare all’estrazione “Montefalco nel Cuore” e vincere una cena presso uno dei ristoranti aderenti.

"Montefalco tra le stelle" coinvolge naturalmente anche le aziende vinicole del territorio. Dal 7 al 10 agosto si terranno infatti varie iniziative presso le cantine aderenti a Movimento Turismo Vino Umbria (info su www.mtvumbria.it).