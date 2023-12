C’era una volta a Natale, Montefalco si immerge nel periodo più magico dell'anno

Montefalco si immerge nel periodo più magico dell’anno con ‘C’era una volta a Natale’, un cartellone di eventi che animerà il borgo dall’otto dicembre al 7 gennaio. Tanti gli appuntamenti in programma, tra degustazioni, luci, attività, laboratori e giochi per tutte le età nell’iniziativa dell’Amministrazione comunale, organizzata da La Strada del Sagrantino.

Montefalco, uno dei borghi più belli d’Italia, diventerà lo scenario perfetto per due importanti iniziative: ‘Il Borgo Presepe’, terzo concorso di presepi organizzato dall’Associazione Anffas per loro onlus e Luca Tabarrini, in collaborazione con i commercianti e cittadini di Montefalco, grazie alla partecipazione dei quali sarà possibile percorrere le vie del borgo alla scoperta dei presepi, e ‘Luci di speranza a Montefalco’, progetto in collaborazione con la Regione Umbria volto alla scoperta del grande patrimonio artistico – culturale presente in città, che va dalla ‘Piazza del Certame’ ai meravigliosi vicoli medievali, fino ad arrivare ai monumenti più importanti come il Museo di San Francesco, il Chiostro di Sant’Agostino e la sua Chiesa, il Teatro San Filippo Neri e il santuario di Santa Chiara della Croce.

E poi ancora ci saranno gli immancabili mercatini natalizi con tante idee regalo e prodotti artigianali: ’Aspettando il natale’ in piazza del Comune, sabato 2, 16 e 23 dicembre, a cura dell’Associazione Hobbisti l’Ingegno, e ‘Mercatino di Natale’, al Priorato, in piazza Dante e Archivio Notarile, e in piazza del Comune, il 3, 8, 9, 10, 15, 16 e 17 dicembre, a cura della Parrocchia di San Bartolomeo. E poi ancora, il Teatro San Filippo Neri ospiterà venerdì 8 dicembre dalle 16 alle 17, lo spettacolo di animazione per bambini dai 5 ai 12 anni ‘La nonna racconta’, con le favole più belle di Natale a cura di Sabina Antonelli e la sua assistente Armilla (posti limitati. Info e prenotazione: 351.5431631, naturalslowlife21@gmail.com), mentre sabato 9 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 ‘Tra gnomi e folletti, racconti incantati, faremo dolcetti assai prelibati!’, un laboratorio di cucina rivolto a bambini dai 5 ai 12 anni, per scoprire insieme agli gnomi e ai folletti di Natale come realizzare gustose creazioni, utili anche per addobbare la casa e la tavola. Ai genitori partecipanti verrà consegnata anche la ricetta per riproporre le creazioni a casa con i bimbi e, in omaggio, un kit di prodotti tipici per realizzarle, prodotti delle aziende aderenti al partenariato Bevagna e Montefalco Borghi di eccellenze. (Posti limitati. Attività gratuita su prenotazione al form https://forms.gle/4sPbsEymb5oNeheT9, a cura di Associazione Eat Umbria viaggi perigolosi).

Sempre sabato 9, al Complesso Museale San Francesco dalle 16.30 alle 17.30, è in programma ‘Uno splendido sogno di luce e spazio’, visita esperienziale sulla Natività di Pietro Vannucci detto il Perugino (attività gratuita inclusa nel biglietto del museo. Posti limitati, prenotazione consigliata: 0742.379598, museomontefalco@gmail.com, a cura di Maggioli Cultura). Alla visita seguirà ‘Incontri di tipicità’, degustazione guidata dei vini e degli oli evo di produzione locale in abbinamento ai formaggi raccontati da Marco Tabarrini di Fattoria La Redola Verde, dalle 17.30 alle 18.30 (attività gratuita in programma anche venerdì 5 gennaio. I posti sono limitati e su prenotazione: https://forms.gle/BENffqb2HgmfrMhK8, a cura di Associazione La Strada del Sagrantino). Domenica 10 dicembre sarà un pomeriggio ricco di sorprese, a partire dalle 15.30: Babbo Natale farà il suo ingresso trionfale in piazza del Comune e la giornata si arricchirà con l’animazione, l’ufficio postale del Natale e l’immancabile incontro e foto con il simpatico vecchietto. Per i più grandi ci sarà anche un punto ristoro di golosità e degustazione gratuita dei prodotti delle aziende aderenti al partenariato Bevagna e Montefalco borghi di eccellenze. Si prosegue venerdì 15 dicembre con ‘L’albero di Natale del signor Vitale’, lettura e laboratorio creativo a tema natalizio per bambini dai 3 agli 8 anni, alla Biblioteca comunale alle 17.15 (consigliata la prenotazione al numero 329.1066722); il Teatro San Filippo Neri sarà protagonista sabato 16 e domenica 17 dicembre con due iniziative, rispettivamente ‘Il Natale di una volta: la magia delle ricette della tradizione’, dalle 15.30 alle 17.30, un laboratorio di cucina per imparare i segreti di uno dei piatti principi delle tavole natalizie, i cappelletti, e ‘Non il solitoRisiko!’, dalle 15 alle 18.30 (anche venerdì 5 gennaio), un momento di gioco e condivisione per grandi e piccini in un’area allestita per giochi da tavolo e giochi di ruolo. Per partecipare alle attività occorre prenotarsi (per il laboratorio, a cura di Associazione Eat Umbria Viaggi Perigolosi, all’indirizzo https://forms.gle/PvFFNcUhhgKXUQGK6, mentre per i giochi, a cura de La compagnia delle dodici gemme, all’indirizzo https://forms.gle/JDvdvwygGXZimMEdA)

Domenica 17 dicembre, inoltre, al Complesso Museale San Francesco, sarà inaugurata alle 18 la mostra fotografica ‘Umbria. Patrimoni’ e verrà presentato il volume di Elvio Lunghi e Giovanni Tarpani ‘Umbria. Eredità’, cui seguirà un brindisi gratuito con i vini delle aziende aderenti al partenariato Bevagna e Montefalco Borghi di eccellenze. La mostra, a cura di Maggioli Cultura e in collaborazione con il Comune di Montefalco, sarà visitabile fino al 3 marzo 2024.

Con il Natale alle porte, sabato 23 dicembre, il parcheggio di Viale della Vittoria ospiterà ‘Un grande albero di trattori’, realizzato proprio con i mezzi degli agricoltori del territorio che si riuniscono per dare vita all’albero di trattori più grande dell’Umbria. Il posizionamento inizierà alle 15 per poi dar seguito, alle 17, all’accensione e alla grande festa. Alle 16.30, inoltre, è in programma un’attività ludica al Complesso museale San Francesco, ‘Gioco di Natale a squadre’, in compagnia di folletti ed elfi. L’attività è adatta sia a bambini che adulti ed è inclusa nel costo del titolo di ingresso ridotto al museo, ovvero 4 euro (posti limitati, iniziativa su prenotazione: https://forms.gle/bPz2R5wH7oXjHaYf6, a cura del regista e attore Giacomo Nappini Casuzzi).

Il programma di ‘C’era una volta a Natale’ prosegue poi sabato 30 dicembre con lo spettacolo ‘Scatti d’Autore’, di Ambra Cenci e con l’attrice cantante Emanuela Mari, alla Sala Consiliare del Comune Montefalco alle 17.30; ‘La magia del colore’, visita esperienziale alla scoperta del ciclo pittorico di Benozzo Gozzoli dedicato alla vita di San Francesco, venerdì 5 gennaio dalle 16.30 alle 17.30 (prenotazione consigliata: 0742.379598, museomontefalco@gmail.com, a cura di Maggioli Cultura); la ‘Tombola della Befana’, sabato 6 gennaio in piazza del Comune alle 15, con la Befana che donerà caramelle a tutti i bambini, e infine ‘Storie di tetti e camini’, domenica 7 gennaio al Teatro San Filippo Neri, dove dalle 16 alle 17 andrà in scena lo spettacolo per bambini che racchiude tante fiabe animate natalizie (posti limitati, info e prenotazione: 351.5431631, naturalslowlife21@gmail.com).