Miss Italia Umbria torna a Castel Ritaldi dopo vent'anni

Miss Italia Umbria fa tappa a Castel Ritaldi dopo oltre vent’anni. Venerdì primo settembre alle 21 in piazza Santa Marina va in scena la penultima fase regionale con tante ragazze che arriveranno da ogni parte dell’Umbria per contendersi due fasce importantissime, Miss Sport Givova Umbria e Miss Castel Ritaldi, un titolo speciale quest’ultimo che rappresenta un lasciapassare verso le fasi nazionali.

“Upside Agency – dichiarano dall’agenzia esclusivista per la regione Umbria – è felice della partnership con il Comune di Castel Ritaldi. Il nostro sentito ringraziamento va al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale per aver scelto di ospitare questa importante tappa del tour di Miss Italia Umbria”.

“Un risultato – ha aggiunto Elisa Sabbatini, sindaco di Castel Ritaldi – che fa capire il lavoro sinergico che questa amministrazione sta portando avanti. Miss Italia Umbria dopo più di 20 anni ritorna nel nostro borgo che sempre di più sarà attrattivo e competitivo. Vorrei ringraziare la Pro Loco che in questi giorni ha collaborato con la sottoscritta e l’assessore Veronica Benedetti, per la volontà dimostrata nel portare avanti tutto questo. Un piacere immenso collaborare insieme”.