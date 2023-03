Mantignana torna capitale della torta di Pasqua

Se il numero di torte degustate in quasi vent’anni è impossibile da quantificare c’è almeno la certezza che la torta al formaggio ha ormai il suo ‘quartier generale’ a Mantignana, frazione di Corciano, che quest’anno ospiterà la 19esima edizione della Rassegna della torta di Pasqua umbra. Questo prodotto della tradizione, infatti, si trova sulle tavole umbre da tempo immemore ma solo l’Associazione ricreativa culturale e sportiva (Arcs) Mantignana ha pensato di dedicargli un intero fine settimana, ogni anno in prossimità della Pasqua. La festa è in programma, dunque, da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile e vedrà coinvolti diversi forni della provincia di Perugia nella preparazione del prodotto che verrà poi offerto gratuitamente negli spazi allestiti all’esterno del locale circolo Arcs, domenica 2 aprile alle 17. Oltre a questa degustazione, clou dell’evento, nei tre giorni c’è spazio anche per lo sport, con il torneo di calcio (sabato alle 16.30 e domenica alle 14.45) e la gara di biliardo (domenica alle 21.30), e per la musica con il piano bar (venerdì ‘Solo musica italiana’ de ‘La macchina del tempo’ e sabato ‘Musica dagli anni ’70 ad oggi e karaoke’, il tutto alle 21.30). Naturalmente non può esserci festa senza buon cibo e allora ecco allestiti gli stand gastronomici che apriranno ogni sera alle 19.30 e proporranno ghiotti piatti, tra cui tagliatelle al ragù bianco di cinghiale, penne con crema di pomodoro, guanciale croccante e cipolle caramellate, agnello scottadito o fritto, carciofi fritti, torta di Pasqua con capocollo e ciaramicola.

Durante la rassegna sarà inoltre presente il Comitato di Corciano della Croce Rossa Italiana che promuoverà la vendita di uova pasquali e una pesca di beneficenza.