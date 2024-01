La Magna Graecia del designer Aricò diventa una masterclass aperta a tutti

Tre giornate di design dedicate ad una masterclass aperta al pubblico e un workshop sperimentale con Antonio Aricò, designer italiano di riconosciuto talento. Un appuntamento organizzato dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia dal 15 al 17 gennaio, che si snoderà tra la sede di Piazza San Francesco al Prato e il Polo Santa Chiara. Una iniziativa curata dalla cattedra di Design, sotto il coordinamento delle professoresse Elisabetta Furin e Maddalena Vantaggi (triennio e biennio di Product Design Sostenibile). Nella giornata del 15 gennaio, oltre al designer Aricò, incontrerà gli studenti anche l’ideatore del famoso brand Stefano Seletti.

Il laboratorio sarà incentrato sui prodotti-icona della collezione Magna Graecia del designer Aricò per l’azienda Seletti. Si tratta di una serie di oggetti in terracotta ispirati alla cultura mediterranea, che per l’occasione saranno reinterpretati dagli allievi di Design dell’Accademia attraverso segni e disegni che daranno vita ad una “edizione speciale”, che verrà presentata al pubblico nella giornata finale del workshop. Il workshop si inserisce nella più ampia cornice del progetto Archeo Design che le due docenti portano avanti da due anni in collaborazione con il Manu - Museo archeologico nazionale dell’Umbria - e che vede gli studenti impegnati nella rilettura dell’antico attraverso progetti di design contemporaneo.

Per Seletti, Aricò interpreta con spirito ironico l’immaginario antico e lo restituisce attraverso la tridimensionalità di oggetti scultorei e funzionali. In questo laboratorio i loro volumi saranno reinterpretati con interventi bidimensionali sulla superficie, a vestire i complementi di un “ornamento sopra l’ornamento”. La collezione Magna Graecia si trasforma così in “Super Pop” attraverso un workshop sperimentale tra gli studenti dell’Accademia, il designer Aricò e l’irriverente brand Seletti, in una esperienza che trasforma ancor più l’icona in un mito.

La masterclass con Antonio Aricò si terrà lunedì 15, alle 16, nell’Aula Magna (incontro aperto a tutti, per gli studenti valido 4 CFA); il workshop si snoderà nelle giornate del 16 e del 17 gennaio al Polo Santa Chiara (riservato agli allievi di Design III); la collezione sarà presentata il 17, alle 12, nella sede di San Francesco al Prato, a Perugia.