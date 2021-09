 "La storia della formazione nella costruzione di una comunità", se ne parla a Todi in un convegno tra passato e futuro

Venerdì 8 Ottobre a Todi, alle ore 17 presso il Museo Civico, l'Isuc, assieme al Comune di Todi e all'Associazione Eticamente, presentano il convegno "Valorizzare il passato per costruire il futuro. La storia della formazione nella costruzione di una comunità".

Lo sviluppo delle capacità umane è il presupposto e l'esito dello sviluppo economico di una comunità. I modelli possono essere diversi.

«Ogni luogo di vita è diverso dall'altro. La natura e la costituzione dei luoghi sono in costante mutamento, che avviene in modo diverso da un luogo a un altro e da un tempo a un altro. Alcuni modi di interagire tra famiglie, imprese e istituzioni che hanno generalmente avuto successo nel favorire lo sviluppo delle capacità umane in certi tempi e in certi luoghi, sono invece falliti in altri» (Fabio Strozzi, Dal Distretto industriale allo sviluppo locale, Artimino, 2005).

L'integrazione di fattori culturali, storici e relazionali è dunque fondamentale per costruire comunità che sappiano sviluppare le capacità umane e quindi l'economia. Le comunità locali possono fare molto per aiutare questo processo di crescita per esempio attraverso la realizzazione di modelli che favoriscano il benessere delle persone, il rapporto fra lavoro e famiglia e la fiducia, altro elemento fondamentale per la facilitazione delle relazioni.

La formazione è un elemento essenziale nella strutturazione della identità di una comunità.

Il convegno vuole approfondirne il ruolo attraverso la ricostruzione, anche storica, di alcune esperienze private e pubbliche.

Il programma

Saluti di Antonino Ruggiano, Sindaco di Todi

Valter Biscotti, Commissario straordinario Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea

Venusia Pascucci, Preside dell’Istituto Agrario “Augusto Ciuffelli”

Coordina

Vincenzo Silvestrelli, Presidente Eticamente

Interventi

Raffaele Iannuzzi, Docente e giornalista, Cultura ed economia

Filippo Orsini, Direttore dell’Archivio Storico del Comune di Todi, Todi al tramonto dello Stato Pontificio: educazione, società ed economia attraverso gli scritti di Arminio Cori e Leandro Astancolle

Marcello Rinaldi, Già preside dell’Istituto Agrario “Augusto Ciuffelli”, La formazione professionale a Todi: da Luigi Crispolti all’Istituto Ciuffelli

Giammario Granieri, Elcom System, L’azienda come sistema formativo

Cesare Angelantoni, Gruppo Angelantoni, L’azienda nella scuola

Conclusioni

Claudio Ranchicchio, Assessore all’Economia e alla Cultura del Comune di Todi, Percorsi di imprenditorialità in Umbria, un patrimonio diffuso