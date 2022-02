"Jazz Up it", tornano gli abbinamenti tra cibo e musica dal vivo da Shinto a Perugia

Prezzo non disponibile

Per ricominciare ad assaporare la normalità dopo la pandemia, a Perugia tornano gli appuntamenti musicali presso il ristorante Shinto. La proposta è chiamata “Jazz Up It” e si rinnoverà ogni mercoledì. Il fusion restaurant di ispirazione giapponese offrirà in abbinamento ai suoi menu, le sonorità calde e avvolgenti di questo genere musicale.

Si parte il 16 febbraio con il duo Diadema che si esibirà dal vivo nei suggestivi spazi del locale di tendenza del centro storico di Perugia.

Il repertorio del duo Diadema propone al pubblico un viaggio attraverso generi, strumenti e sonorità differenti, interpretati dalla voce di Moà secondo uno stile ricercato e personale. L'itinerario comprende lingue, dialetti e luoghi anche molto lontani tra loro: non solo inglese, francese e spagnolo, ma anche i vari dialetti italiani (romano, napoletano, ecc.), che non stancano mai di essere riscoperti assieme alle armonie che li contraddistinguono. Con solo voce e chitarra, senza utilizzare basi né sequenze, Diadema offre un suono essenziale ma ricco ed equilibrato, cercando di restituire l'anima dei brani interpretati e lo spirito dei loro autori.

Resta invariata la proposta a pranzo e a cena del fusion restaurant e l’imperdibile colazione firmata Giuseppe Scaturchio, storica pasticceria napoletana che, dal negozio originario di Piazza San Domenico Maggiore a Napoli, con le sue prelibatezze ha conquistato tutto il mondo.