L'Istituto Italiano Design con WWF e CONI nell’impegno per l’Ambiente, il 17 Settembre il Design Show a Perugia

Venerdì 17 settembre alle ore 18,30 presso la Sala dei Notari di Perugia, si svolgerà l'annuale appuntamento Design Show, patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia e da upPE-T. In questa occasione, l’Istituto Italiano Design (IID) che da oltre 20 anni è punto di riferimento nazionale ed internazionale per la formazione nei settori del design, delle arti e della moda, presenterà anche un libro sulla tutela dei Biomi di Italia. Il testo è realizzato grazie ad una ricerca congiunta con il Museo di Storia Naturale di Perugia – ed una specialissima collezione sportiva i cui capi sono stati realizzati in materiali sostenibili che rispettano la natura. Le varie iniziative sono state patrocinate da CONI e WWF Italia, e durante l’evento sarà data lettura delle rispettive lettere a firma dei rispettivi Presidenti Giovanni Malagò e Donatella Bianchi. Oltre alla gradita presenza delle Istituzioni nella persona dell'Assessore alla Cultura Leonardo Varasano non mancheranno altri ospiti di eccezione. Aderiscono all’iniziativa culturale e di promozione sociale la ex-campionessa di ginnastica artistica Susanna Marchesi, finalista alle Olimpiadi di Sydney ed il noto ex pugile Gianfranco Rosi.

Nel 2021 l’Istituto si riconferma per il secondo anno consecutivo nella top10 italiana tra le università più sostenibili della classifica di Londra del Times Higher Education (prima Unibo) e nella top25% mondiale su migliaia di istituzioni di alta formazione.

I suoi corsi consentono l'accesso diretto al mercato del lavoro, agevolato dal nostro Ufficio Orientamento e Job Placement che garantisce un rating che si attesta intorno al 92% entro i primi due mesi dalla discussione della tesi, rivelandosi un ottimo investimento in termini di pay-back. IID enfatizza infatti il rapporto diretto tra studente e professionista, prevedendo classi a numero chiuso di piccole unità per monitorare gli studenti in modo costante affidando loro consegne reali per aziende nazionali ed internazionali. La procedura di selezione ed ammissione al Corso è iniziata a gennaio 2021 e e si chiuderà al raggiungimento del limite iscritti, previsto al massimo nel mese di settembre.

L’accreditato metodo accademico consolidato nel ventennio di attività è volto non solo a formare designer tecnicamente ben preparati, bensì ad instillare nei professionisti del futuro una coscienza etica, che consentirà loro di impattare positivamente la collettività e rispondere alle esigenze delle persone. “Un design etico, non solo est-etico – spiega la Presidente Anna Maria Russo con un sorriso – che sia capace di coniugare la forma alla funzionalità contribuendo a migliorare la vita delle persone. Ogni progetto accademico, costruito con aziende e istituzioni partner di IID, è finalizzato infatti a dare voce ad uno degli SDG17 delle Nazioni Unite.”.