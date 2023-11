Venerdì 10 novembre 2023, alle ore 11.00, si terrà l'inaugurazione della nuova sede del Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” - Csaca, ubicata in Via Fratti, 14/20 ,ex Officine Fratti, che segna l'inizio di una nuova fase nel percorso dell'associazione che, dal 1977, svolge un ruolo fondamentale nella promozione e nella diffusione delle culture delle Americhe nella nostra città.

Dato in concessione dal Comune di Perugia, il nuovo spazio fornirà una base operativa idonea alle attività del Csaca, che ospita al suo interno anche la Biblioteca Specializzata in Americanistica “Tullio Seppilli”, parte integrante del circuito delle Biblioteche comunali di Perugia e del Polo regionale Umbria 1, vantando un patrimonio di circa 40.000 volumi. Insieme alla biblioteca fanno parte del patrimonio documentario raccolto sotto sigla Ce.Do.Ri.C.A. il Centro documentazione audio video “Daniele Fava” (centinaia di migliaia di foto, video e documenti vari) e la Collezione etnografica sulle Americhe “Gerardo Bamonte” (oltre due mila pezzi).

Saranno presenti vari rappresentanti istituzionali nazionali, internazionali e diplomatici tra cui Andrea Romizi, Sindaco di Perugia; Emilce Cuda, Segretaria - Pontificia Commissione per l'America Latina; Sonia Silvia Brito Sandoval, Ambasciatrice della Bolivia a Roma; Teresa Susana Subieta Serrano, Ambasciatrice della Bolivia presso la Santa Sede; Mauro Cavallucci, Console Onorario dell'Ecuador a Perugia; Jaime Nualart, Segretario Culturale - IILA Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana; Emilia Giorgetti, CNR - Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari; Fabrizio Stazi, Direttore Generale Fondazione Perugia; Michela Sciurpa, Amministratore Unico Sviluppumbria.

“La nuova sede - dichiara Romolo Santoni, Presidente del Csaca - ci dà molta più possibilità di far conoscere il grande patrimonio documentario che, negli anni, abbiamo raccolto. La storia delle comunità del continente americano -prosegue Santoni- è esempio di grandi traguardi dell’ingegno del genere umano. Conoscerla è importante, anche per capire noi stessi a km di distanza, e per questo, come da sempre facciamo, lo mettiamo a disposizione della comunità” conclude.

Contestualmente ai riti di inaugurazione, che prevedono interventi delle Autorità e la presentazione del patrimonio documentario, bibliotecario e museale della sede, sarà aperta la mostra “Intrecci” con oggetti e artefatti provenienti dal patrimonio museale del Csaca che dagli Inuit ai popoli del Cono sud, passando per quelli amazzonici, ripercorrerà gli intrecci di forme, materiali e identità dell’intero continente americano. Inoltre, sarà possibile anche visitare l’altare dei morti allestito in occasione del “Dia de los Muertos”, oggetto-simbolo attorno a cui ruota la celebrazione in Messico, e la collezione permanente del Museo etnografico del Csaca.

Il Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” - Csaca è un’associazione di diritto privato con personalità giuridica, fondata nel 1977, volta allo studio dell'americanistica: insieme di discipline che sotto vari aspetti scientifici si occupano delle culture sviluppatesi nel continente americano, dallo stretto di Bering alla Terra del Fuoco, dal primo popolamento umani sino ai giorni nostri. La produzione scientifica del Csaca si contraddistingue per il suo approccio interdisciplinare (studi archeologici, politici, giuridici, storici, antropologici, fra gli altri) e il sodalizio con prestigiose istituzioni e centri di ricerca di tutto il mondo. Il Csaca rappresenta uno dei principali centri specializzati d'Europa, con sedi a Perugia, Salerno, Roma, Padova, Città del Messico e Cordoba (Argentina).