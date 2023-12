Il Natale perfetto di Perugia va avanti tra inaugurazioni ed eventi

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Perugia, un Natale perfetto”.

Nel corso della giornata di venerdì 8 dicembre sono in programma diverse inaugurazioni ed eventi.

Presepi

-ore 16 inaugurazione presepe Logge di Braccio.

-avvio dell’esposizione del presepe artistico della Fondazione Perugia.

Come ogni anno Fondazione Perugia rinnova gli auguri di Natale alla città con il suggestivo Presepe artistico allestito nella vetrina che affaccia su Corso Vannucci. Dall'8 dicembre al 6 gennaio sarà possibile ammirare le oltre sessanta statue, realizzate dai sapienti maestri di questa arte che raffigurano la Natività.

-Benedizione del Presepe della Nicchia ore 16, presso la piazzetta Santo Stefano- via dei Priori;

-Esposizione presepe di carta ed erba presso la chiesa San Giuseppe, in via G. Marconi 10 ore 16:00 (promossa dall’Ass.Borgobello)

-Inaugurazione della via dei presepi alle ore 17:00 in corso Bersaglieri,30 (Borgo Sant’Antonio).

Eventi

-“Musica in Terrazza”: due appuntamenti alle 16 presso la Fondazione Perugia a cura di Almir Da Cruz (musica brasiliana popolare) alle- ore 18:00 Via Mazzini a cura dei cantautori Paradisi e Berazzi (folk);

-al via i Giardini del Gusto presso i giardini Carducci con prodotti del territorio, laboratori e dimostrazioni (fino al 7 gennaio).

- visita guidata: “L’Anello Celato. Storia del Santo Anello e di un capolavoro di Perugino”; L’8 e 10 dicembre, alle ore 16.00 e alle ore 17.00, visite guidate nella Cattedrale di San Lorenzo e al Museo del Capitolo;

-Mostra Natale nei fumetti (promossa dall’Ass. Borgobello): Visita guidata alla mostra "Natale nei fumetti" nelle vie dei Monasteri, a cura di Luana Cenciaioli. Partenza da Via Colomba ore 11.00;

-dalle 15 a Sant’Ercolano, piazza G.Bruno e Borgo XX giugno decorazione collettiva degli ulivi e conferimento regali sospesi.

-Spettacolo “la vera storia di Babbo Natale”, ore 16.15 Teatro di Figura (promosso dall’Ass. Borgobello)

-Joyful Singing Choir, coro Gospel piazza Giordano Bruno ore 17:00 promosso (dall’Ass. Borgobello)

-Il triciclo di Babbo Natale, animazione per bambini partenza da Via del Castellano ore 17:15 (promosso dall’Ass. Borgobello)

-Gruppo vocale Tritonus, diretto dal maestro Franco Radicchia Chiesa San Giuseppe ore 18:00 (promosso dall’Ass. Borgobello)