Il mese "caldo" del Quasar, gli appuntamenti

Un mese ‘caldo’ per il Quasar Village quello di luglio, che dopo l’avvio dei saldi, giovedì 6, vede aumentare il flusso giornaliero di persone che per lo shopping scelgono il centro commerciale di Ellera di Corciano.



I saldi proseguiranno fino ai primi giorni di settembre e nel frattempo si aggiungono offerte e promozioni, come quella legata all’acquisto di una gift card del valore di 50 euro, che consente di riceverne un’altra in omaggio da 10 euro. Per usufruire dell’offerta bisogna recarsi nei giorni 8 e 9 luglio, dalle 10 alle 20, presso l’info point Helpy dove si possono acquistare un massimo di tre gift card al giorno. A queste promozioni si aggiunge il concorso legato al programma fedeltà Apperò: fino al 31 agosto, infatti, scaricando l’App e iscrivendosi al programma, si possono vincere 61 crociere nel Mediterraneo.



Infine, le domeniche di luglio portano con sé tanti eventi artistici e musicali al Quasar Village, dalle 16, grazie a Quasart music fest. Si parte il 9 con James Ritchie e la sua esibizione, chitarra e voce, accanto alla performance della body painter e make-up artist Karina Y Muzzio, che darà vita a vere opere d’arte su ‘tele’ umane, un’esperienza unica che combina la bellezza della musica con l’arte del corpo. Domenica 16 luglio ancora un’esibizione chitarra e voce, questa volta con Jeffckott, insieme alla performance collettiva di Calaveritas. Si prosegue domenica 23 con la voce e la musica di Nate Kantner e il ‘laboratorio di argilla’ a cura del Museo del Laterizio di Marsciano e si conclude, il 30 luglio, con il ‘viaggio’ musicale dell’artista You e la performance Portrait di Walter Egon, che realizzerà ritratti in meno di un minuto.