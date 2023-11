Alla scoperta delle radici di Perugia con il Festival dell’Umbria antica

Due lezioni di storia antica e una speciale visita guidata per scoprire le antiche radici della città di Perugia. Arriva l’appuntamento annuale del Festival dell’Umbria antica, sabato 11 novembre nella sala San Francesco del Palazzo Vescovile, in piazza IV Novembre, che ospiterà due grandi lezioni di storia.

Alle 16.30 Giusto Traina, ordinario di Storia romana presso la Sorbonne Université, inaugurerà la giornata con una lezione su “Marco Antonio e il mondo degli antoniani”. Il glorioso politico e militare romano immortalato da William Shakespeare ha influenzato non solo il corso della storia romana, ma anche la cultura e la letteratura per millenni. La sua travagliata storia e le complesse relazioni con Giulio Cesare, Ottaviano e Cleopatra hanno ispirato drammaturghi, poeti e storici. Ma chi era realmente Marco Antonio? E chi erano gli “antoniani”, tra cui spicca certamente il fratello, Lucio Antonio, protagonista della Guerra di Perugia?

Nella stessa giornata il professor Roberto Cristofoli, professore di Storia romana all'Università degli Studi di Perugia, analizza tutte le sfumature de “Le magistrature di Roma nel II Triumvirato: l’esercizio del potere nel passaggio dalla tarda Repubblica al Principato”. Dopo l'assassinio di Giulio Cesare nel 44 a.C., Roma fu scossa da una crisi politica che portò alla costituzione del secondo Triumvirato, creato nel 43 a.C. e composto da Ottaviano (il futuro Augusto), Marco Antonio e Marco Emilio Lepido. Questa alleanza, diversamente dal primo Triumvirato, aveva una base legale. Pur riportando inizialmente ordine a Roma, il Triumvirato indebolì le tradizionali magistrature della Repubblica determinando la graduale transizione al Principato. Un punto di non ritorno per la storia di Roma.

La giornata si concluderà con la visita guidata per scoprire la Perugia Sotterranea, l'area archeologica sotto la Cattedrale di San Lorenzo che testimonia venticinque secoli di evoluzione dell'acropoli.

La visita sarà gestita dalle guide dell’Isola di San Lorenzo, progetto di valorizzazione, studio e promozione del complesso architettonico che comprende la Cattedrale di San Lorenzo, i chiostri del XV e del XVIII secolo, le antiche case dei canonici con il Museo del Capitolo, l’area archeologica di Perugia sotterranea e la loggia di Braccio Fortebraccio: in sintesi, un'insula che racchiude le radici storiche della città.