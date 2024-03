Gualdo Cattaneo in Rosa: degustazioni e trekking nel borgo per sostenere la lotta alla violenza sulle donne

Gualdo Cattaneo si vestirà di rosa per accogliere l’evento: "Gualdo Cattaneo in Rosa". Il Grottino, in collaborazione con l'Associazione Donne del Vino Umbria, presenterà un esclusivo percorso degustativo, un'occasione unica per scoprire le eccellenze dei produttori locali e delle cantine aderenti all'Associazione Donne del Vino Umbria.

L'evento si svolgerà nella piazza principale del borgo di Gualdo Cattaneo, incorniciato dall'imponente rocca che domina il panorama come una sentinella silenziosa del territorio. In un affascinante pomeriggio dedicato al gusto, sarà possibile degustare vini delle cantine del territorio, accompagnati dai sapori della cucina umbra offerti dall'Hosteria e dal Bistrot Il Grottino. Il tutto sarà allietato dalla straordinaria musica del DJ-set, che creerà l'atmosfera perfetta.

In collaborazione con l'Associazione Natural Slow Life, il programma prevede poi un affascinante urban trek nel centro storico di Gualdo Cattaneo, svelando le sue bellezze, unicità e curiosità, con una particolare attenzione all'interno della meravigliosa rocca. Per i più giovani, sarà dedicato uno spazio speciale con "i giochi di una volta", offrendo un'esperienza coinvolgente per tutta la famiglia. Un'occasione unica per immergersi nella storia e nella cultura di questo affascinante luogo, unendo il piacere del buon cibo e del buon bere alla scoperta delle tradizioni locali. Conoscere, scoprire, sapere e sapori di un Borgo unico, che domina il territorio tra colline olivate, colline di Sagrantino, ricco di storia con i suoi tanti castelli e rocche disseminati nelle sue vallate e di eccellenze enogastronomiche

L'Associazione Natural Slow Life è nata per promuovere la conoscenza dei nostri territori in modalità slow, consentendo di apprezzare appieno la bellezza della natura, le peculiarità dei nostri borghi e città, la robustezza delle tradizioni e le caratteristiche dell'enogastronomia, considerate come elementi di grande valore per la salvaguardia e la trasmissione delle nostre radici. In questa prospettiva unica, si colloca il progetto "Semi di cultura", interamente dedicato alle nuove generazioni, dai più piccoli ai giovani.

Il progetto comprende iniziative, esperienze e eventi di varie dimensioni, tutti mirati a piantare "semi" di curiosità nei giovani, coprendo tematiche che spaziano dalla natura all'arte, dalla scienza alle tradizioni. L'obiettivo è contribuire, anche se in modo modesto, alla formazione e allo sviluppo di una consapevolezza dei luoghi nei giovani, che saranno gli adulti di domani. In questo modo, "Semi di cultura" si propone di svolgere un ruolo significativo nella crescita di una coscienza consapevole e del legame con le proprie radici, preparando le generazioni future a custodire e valorizzare il patrimonio culturale e naturale che ci circonda.

L'iniziativa, ideata con l'obiettivo di promuovere le produzioni enologiche del territorio e sostenere le iniziative a favore delle donne, ha un significato speciale: il ricavato dell'evento sarà devoluto integralmente ai centri antiviolenza dell'associazione Liberamente Donna. L'Associazione Donne del Vino Umbria, in sinergia con il Grottino, ha scelto di unire il piacere della degustazione al sostegno di una causa importante. Un connubio tra enogastronomia e solidarietà che riflette l'impegno delle donne nel promuovere il territorio e sostenere le realtà che si battono contro la violenza di genere.