A Gualdo Cattaneo, fine settimana dal Sapere di pane sapore di olio

Torna, sabato 4 e domenica 5 novembre a Gualdo Cattaneo, Sapere di pane sapore di olio, evento giunto alla 14esima edizione e dedicato all’olio extra vergine di oliva. Sarà un modo per scoprire dove e come nasce l’olio evo Dop Umbria, oltre a imparare l’arte del fare il pane tipico di Gualdo Cattaneo, il tutto direttamente dai produttori in un’atmosfera unica, tra musica, cultura e tradizione. Nei due giorni dell’evento, dunque, spazio a degustazioni, tour nei frantoi e nei castelli del territorio, passeggiate, laboratori sull’arte bianca, musica e spettacoli per bambini. Ricco il programma della due giorni che si aprirà sabato con il Mercato del gusto e dell’artigianato (dalle 10 alle 18, anche domenica), dove trovare tante prelibatezze e prodotti del territorio; al via poi, una serie di tour, suddivisi in Tour dei frantoi, con visite e degustazioni ai frantoi del territorio, dove i partecipanti verranno accompagnati con un bus navetta che parte da e fa ritorno a piazza Umberto I, e Tour del gusto, per degustare le eccellenze e i prodotti tipici delle aziende agricole locali, entrambi sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17; la partecipazione al Tour dei frantoi è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 353.4319017; i partecipanti che termineranno il Tour dei frantoi e il Tour del gusto saranno omaggiati di una bag con prodotti tipici locali. C’è poi il Tour delle pietre di Gualdo Cattaneo, sabato e domenica alle 11.30, una passeggiata lungo i vicoli del centro storico alla scoperta delle bellezze architettoniche a cura di Andea Peruzzi e della Proloco, gratuita e senza prenotazione. Per chi ama passeggiare ci sono anche ‘Alla scoperta dei Castelli gualdesi, microstorie di fede e di armi!’ e ‘Trekking tra gli ulivi’, entrambi a partecipazione gratuita e con prenotazione obbligatoria al 353.4319017. La prima iniziativa, che parte da e fa ritorno in via E. Cattaneo, si terrà sabato dalle 15 alle 17.30 e domenica dalle 10 alle 12.30, ed è un suggestivo percorso alla scoperta dei castelli medievali di Gualdo Cattaneo sotto la guida di Erica Baciocchi; la seconda è un percorso ad anello di sei chilometri con partenza da e ritorno in Piazza Umberto I. Tra gli appuntamenti da non mancare anche lo show cooking con Giorgione, sabato alle 17, e Pane e olio da record, domenica alle 16, con 20 metri di queste bontà da degustare in piazza Umberto I.

I momenti per degustare l’olio saranno davvero tanti: con ‘GustiamoGualdoCattaneo’, sabato e domenica dalle 12 alle 14 (sabato anche dalle 18 alle 20) lo si potrà fare all’interno della Rocca sonora, dove i partecipanti potranno anche prendere parte anche alla visita guidata (prenotazione obbligatoria al 338.6504912), mentre sabato alle 15.30 c’è ‘Assaggi di storie’, iniziativa a cura di Frantoi aperti. Sempre inserita in Frantoi aperti vi è ‘Trekking e Fiabe tra gli Ulivi’ domenica alle 9.30, a cura della camminAttrice Loretta Bonamente e riservata ai bambini dai 5 ai 12 anni accompagnati dai genitori. L’artista, con la collaborazione di una guida e un accompagnatore escursionistico, coinvolgerà i bambini nel racconto di storie sugli alberi, gli olivi e l’olio. Al termine della passeggiata, degustazione-merenda di olio evo (prenotazione obbligatoria: 353.4319017); il pane, poi, sarà protagonista, domenica alle 15 nell’iniziativa ‘Il pane di casa con Slow Food’, che sarà un ‘viaggio’ tra i segreti di farine, lieviti e cotture con la Comunità dei forni collettivi di Collazzone e dell’Umbria. Ci sarà spazio anche per le ‘Castagne e vin caldo’ sabato e domenica dalle 16 alle 18, in piazza del Comune. Tra gli eventi collaterali, infine, c’è la mostra collettiva di arte e artigianato presso la chiesa di Santa Maria Maddalena, a cura dell’Associazione Gualdo in Arte, per cui è prevista anche una premiazione domenica alle 17 in piazza Umberto I, e appuntamenti musicali con il concerto degli Stranavoglia, viaggio nella musica dagli anni ’90 in poi, sabato alle 17.30 in piazza del Comune, e Steven Paris Trio, domenica dalle 16 alle 18, sempre in piazza del Comune.

Sapere di pane sapore di olio è realizzato con il contributo del Psr per l’umbra-Pal Valle Umbra e Sibillini 2014-2020 Azione 19.2.1.07. Il programma completo è consultabile sul sito www.saperedipanesaporediolio.it, suscettibile di variazioni in caso di maltemo. Vi è inoltre un infopoint in piazza del Comune (Mind, 353.4319017).