Leggere in Circolo 2024: il gruppo di lettura della biblioteca comunale “Alberto La Volpe” di Bastia Umbra

“Leggere in Circolo 2024” è il gruppo di lettura, promosso dal Comune di Bastia Umbra, della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”.

Come riportato dalla nota del comune “Leggere è anche condivisione, scambio di suggestioni, ricordi ed emozioni. Sarà un modo per condividere la passione per la lettura con un confronto di gruppo che arricchirà la propria esperienza”.

Il gruppo di lettura è gratuito e si riunirà una volta al mese. Gli incontri si terranno in sempre di giovedì e sempre alle 17.00, secondo il seguente calendario: 25 gennaio, 29 febbraio, 21 marzo, 18 aprile, 30 maggio.

L'obiettivo è quello di arricchire la propria cultura e il proprio gusto letterario attraverso lo scambio con gli altri partecipanti.