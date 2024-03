Viaggio alla scoperta delle meraviglie di Perugia: la prima Perugina e la storia dei Baglioni

Un doppio appuntamento per questo fine settimana lungo le vie del centro storico di Perugia con Gran Tour Perugia che propone una passeggiata tra luoghi e storia della famiglia Baglioni e, a gran richiesta di pubblico, una visita esclusiva in quello che fu il primo laboratorio della Perugina, passando per la liaison d'amour tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni.

Sabato 16 marzo alle 16 si inizia con “La dinastia dei Baglioni” durante cui si andranno a conoscere più da vicino gli uomini e le donne - cavalieri e figure nobiliari - che facevano parte della signoria dei Baglioni di Perugia, famiglia che nel periodo rinascimentale contribuì a rendere Perugia una delle città più fiorenti d’Italia. Durante una passeggiata in quello che fu il quartiere di questa nobile casata perugina, Colle Landone, oggi assorbito nei sotterranei della Rocca Paolina, si svilupperà la narrazione dall'ascesa della stirpe fino alla sua dipartita.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni, evento dog friendly.

Domenica 17 marzo alle 16, a grande richiesta di pubblico, torna "Una storia lunga un Bacio. L’amore di Giovanni e Luisa" incentrata sulla storia d’amore tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni, nata nel primo laboratorio della Perugina, o meglio della “Società Perugina per la fabbricazione dei confetti”. Il tour inizierà dal laboratorio, che si trova in via Alessi, nei sotterranei di palazzo Ansidei, un luogo magico e unico rimasto intatto così come la Spagnoli lo ha lasciato nel 1914. Si proseguirà poi per le vie della città toccando luoghi cari agli inventori del Bacio, il cioccolatino divenuto uno dei simboli della città.

Costo della visita guidata euro 15, gratuito fino ai 12 anni, evento dog friendly.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp).