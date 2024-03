Gran Tour Perugia, weekend a tutta Pasqua: le uscite previste

Un fine settimana lungo per Gran Tour Perugia che in questo weekend della Santa Pasqua propone un’incursione alle Fornaci Angeletti Biscarini, realizzata in occasione della manifestazione “Strada della ceramica in Umbria”, e un doppio evento che si muove tra le origini etrusche della città e un più ampio tour di discovery del capoluogo umbro.

Venerdì 29 marzo alle 16 si parte per “Fabbriche in città. Le Fornaci Angeletti Biscarini, simbolo del liberty perugino”. In occasione della rassegna “Strada della ceramica in Umbria” si andrà a conoscere più da vicino la breve ma straordinaria storia della fabbrica di terrecotte Angeletti - Biscarini che, con la propria produzione, ha rappresentato la firma del liberty perugino. Un itinerario con il naso all’insù alla ricerca di questi manufatti approderà fino a via del Labirinto, una zona di Borgobello poco nota ma di grande bellezza.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni, evento dog friendly.

Da venerdì 29 marzo a lunedì primo aprile doppio appuntamento con “Perugia etrusca” e “Il Gran Tour di Perugia”, due visite guidate che si alterneranno alle 11 e alle 15.30.

Perugia etrusca – Una visita che, seguendo le antiche mura, si snoda lungo le vie e dei vicoli meno conosciuti dell'acropoli. Durante la passeggiata, si andrà alla scoperta del suggestivo Pozzo Etrusco, capolavoro dell'ingegneria idraulica e opera della maestria costruttrice etrusca, costruito nella seconda metà del terzo secolo a.C. Un trekking urbano adatto sia per turisti che per cittadini curiosi di avvicinarsi alla storia della città.

Costo della visita guidata euro 20 comprensivo di ingresso al Pozzo etrusco, euro 10 fino a 10 anni, gratuito fino a 6 anni. Possibilità di pacchetto family.

Il Gran Tour di Perugia – Alla scoperta della vera anima della città che si sviluppa attraverso l’osservazione e il racconto dei suoi monumenti più noti, la Fontana Maggiore, palazzo dei Priori, la Rocca Paolina e l’Arco etrusco, sulle orme di Lord Byron e James Joyce, attraverso le quali assaporare la vera atmosfera perugina nell’arco di secoli di storia e letteratura.

Costo della visita guidata euro 16, euro 10 fino a 10 anni, gratuito fino a 6 anni. Possibilità di pacchetto family.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Torna anche quest’anno la Pasqua all'insegna dell'arte e della cultura con Gran Tour Perugia che ripropone l'originale iniziativa realizzata anche in questo 2024 in collaborazione con Turan Cafè che mette al centro gustose delizie artigianali made in Umbria con la ricchezza delle bellezze architettoniche, culturali, artistiche e storiche del capoluogo umbro (e non solo).

Acquistando infatti una delle uova pasquali targate Gran Tour (in versione fondente o al latte da 280 grammi) si potrà regalare o regalarsi, anziché consueti monili o piccoli oggetti, una sorpresa speciale: una gift card che permetterà di partecipare gratuitamente a una delle iniziative promosse dalla società perugina che si svolgono ogni settimana, tra cui visite ai musei, mostre, percorsi di trekking urbano, viaggi nella suggestiva Perugia Etrusca e passeggiate a tema durante cui, oltre ad ammirare le bellezze dei luoghi della città (non solo noti ma anche angoli nascosti e inconsueti della Perugia più nascosta), si potranno scoprire aneddoti e curiosità che hanno caratterizzato la vita sociale e la storia delle diverse epoche che si sono alternate, partendo dal Medioevo fino ad arrivare a tempi più moderni.