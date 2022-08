Giovanni Truppi a Villa Fabri di Trevi per la tappa di Suoni Controvento

Dopo le location di Norcia e Stroncone, il festival di arti performatove Suoni Controvento tocca ora, venerdì 26 agosto alle 19, la città di Trervi con la tappa del tour estivo di Giovanni Truppi, in scena a Villa Fabri.

Ad accompagnarlo sul palco una formazione rinnovata composta da Alessandro “Asso” Stefana (Vinicio Capossela, PJ Harvey, Guano Padano, Mike Patton) alla chitarra, Fabio Rondanini (Calibro 35) alla batteria e Luca Cavina (Calibro 35) al basso. In scaletta troveranno spazio tanti brani della decennale carriera del cantautore napoletano, a partire dalle canzoni contenute nell’antologia "Tutto L’Universo" (Virgin Records/Universal Music Italy), un compendio della sua essenza artistica che contiene anche il singolo presentato al 72esimo Festival di Sanremo "Tuo padre, mia madre, Lucia".

Oltre a questo, il pubblico avrà la possibilità di ascoltare dal vivo anche molti pezzi inediti, che riveleranno in anteprima le nuove strade artistiche, come sempre mai scontate, che Giovanni sta percorrendo. Un’occasione preziosa per poter ascoltare la musica passata, presente e futura di Truppi, e apprezzarne la magia nel modo migliore: dal vivo.