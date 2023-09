Giallo Trasimeno, Navarra e Roversi per un inizio con il botto. Il programma di domani

Inaugurazione con il "piento" per “Giallo Trasimeno”, il festival nazionale letterario dedicato al poliziesco e al “crime di genere” in programma tra Tuoro sul Trasimeno e Isola Maggiore, fino al 3 settembre.

Presso l’angolo giardino del ristorante isolano “Da Sauro”, alla presenza dell’Assessore alla cultura del Comune di Tuoro, Thomas Fabill, del vice Presidente della “Pro Loco” di Isola Maggiore, Mariapia Scarpocchi e degli organizzatori dell’evento Marco Pareti e Jean Luc Umberto Bertoni ad inaugurare la kermesse dedicata al mondo del “giallo” sono state Lorella Marini e Rita Boini che hanno presentato il Club dei lettori e scrittori gialli e tenuto a battesimo i volumi “Humanitas” di Domenico Carpagnano, “Il sonno dell’acqua” della stessa Lorella Marini e “Il Mistero del Castello di Mayerling” di Lamberto Fornari.

In tantissimi anche agli appuntamenti serali in piazza del Rondò a Tuoro sul Trasimeno, con la sfilata di “moda in giallo” a cura di Shaila Sabatini, dove alcune donne appartenenti ad associazioni ed altre realtà della zona si sono messe in gioco sfilando con abiti realizzati appositamente per l’occasione. All’appuntamento hanno portato i saluti istituzionali Maria Elena Miciaroni, Sindaco del Comune di Tuoro sul Trasimeno; Francesca Caproni, direttore del GAL Trasimeno Orvietano; Eugenio Rondini, Consigliere della Regione Umbria; Andrea Millotti, Presidente della “Pro Loco” di Tuoro; Michele Benemio, Presidente dell’U.R.A.T.; Aurelio Cocchini, Presidente della Cooperativa Pescatori del Trasimeno di San Feliciano.

La prima giornata ha visto protagonisti anche due grandi firme del “noir” italiano: Michele Navarra con libro “Il peso del coraggio” (Fazi Editore) e Paolo Roversi con il libro “Alla vecchia maniera. Il primo caso del commissario Botero” (Mondadori).

La seconda giornata di “Giallo Trasimeno”, sabato 2 settembre attende tutti gli appassionati del genere con tantissimi appuntamenti che vedranno protagonisti diversi scrittori, con ben due presentazioni collettive ad Isola: alle ore 11 spazio a “Non guardarmi” di Riccardo Riccardi, “La trasfigurazione mediatica di Chiara Maffei” di Francesco Calzoni, “Sangue agli Dei” di Stefania Nosnan; “Diritto di sangue” di Patrizia Calamia; “Tutte le parti del mondo” di Franco Limardi e “La quarta luna” di Fabio Angeloni.

Alle ore 17, invece, in Piazza del Rondò a Tuoro sul Trasimeno presentazione del libro “Il segreto del calice fiammingo” (Ali Ribelli Edizioni) di Patrizia Debicke Van der Noot. Dopo la trilogia dei Medici, Patrizia Debicke che ha ormai abituato il pubblico ad una narrativa storica appassionante e gratificante per la scrupolosa preparazione sulle fonti, con questo libro porta i lettori in Europa nella prima metà del XV secolo, in un clima politico di forte instabilità.

Alle ore 18, poi, verrà presentato il libro “Il capro” (Il Saggiatore) di Silvia Cassioli, un romanzo sul “Mostro di Firenze”: un’opera che scava nell’indicibile per riportare alla luce una scheggia di verità. Partendo dalla gioventù di Pietro Pacciani e dei «compagni di merende», Silvia Cassioli insegue lungo gli anni settanta e ottanta il coro dissonante di voci che attraversano e circondano i delitti del Mostro, ripercorre i passi dei protagonisti e dei comprimari, delinea psicologie e fisionomie di vittime e sospettati, inquirenti e semplici osservatori.

Appuntamento serale infine alle ore 20.45 con la Cerimonia di premiazione della sezione “Editi” e “Racconti”, che vedrà anche il conferimento di un riconoscimento speciale alla famiglia in memoria dell’avvocato Gianmarco Cesari, recentemente scomparso. La serata si concluderà con la presentazione del libro “L’essenziale è invisibile agli occhi - Annabella Abbondante” (Giunti) di Barbara Perna. Nel secondo capitolo delle avventure della giudice più simpatica e travolgente del giallo italiano nuovi indimenticabili personaggi, una trama gialla a prova di bomba e un’Annabella alle prese con emozionanti vicende sentimentali.