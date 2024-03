Futura, con Andrea Bava e 5 chef d'eccezione ecco la pizza del domani

Prezzo non disponibile

Quando Dal 12/03/2024 al 12/03/2024 Orario non disponibile

Alla pizzeria Da Andrea Pizza Contemporanea, la prima delle 5 serate di "Futura", il laboratorio culinario ideato da Andrea Bava, patron di “Da Andrea Pizza Contemporanea”, che unisce la tradizione della pizza con le eccellenze della cucina fine dining. Cinque chef - Marco Lagrimino, Federico Gramignani, Paolo Trippini, Nicoletta Franceschini e Andrea Impero - si avvicenderanno al fianco di Andrea Bava, per presentare 5 serate e 5 visioni originali della cucina e della pizza contemporanea, in un racconto avvincente di ricerca, innovazione, studio e alta qualità.

Ogni serata presenterà combinazioni di ingredienti sofisticate, tecniche di cottura tradizionali e innovative, con un focus particolare sulla ricerca della materia prima proveniente da fornitori selezionati, punto di forza sia della pluripremiata pizzeria Da Andrea Pizza Contemporanea, che della proposta ristorativa dei 5 chef.

Futura sarà una fucina di ricette uniche e sorprendenti, un vero laboratorio gastronomico dove giocare con sapori, consistenze e presentazioni in modo innovativo, portando la pizza a nuove vette di creatività e raffinatezza in un’evoluzione costante, combinando l'accessibilità e la familiarità della pizza con l'eleganza e la ricercatezza della cucina fine dining. Una nuova pagina della narrativa gastronomica che celebra in maniera tangibile l'intersezione tra la tradizione e l’innovazione.

Ad aprire e chiudere questo originale calendario di appuntamenti, due chef alla guida di ristoranti stellati umbri: Marco Lagrimino del ristorante l’Acciuga* e Andrea Impero di Elementi Fine Dining* di Borgobrufa. Nel mezzo un caposaldo della tradizione, lo chef Paolo Trippini e due giovani della new wawe, Nicoletta Franceschini di Silene Piccolo Ristorante Premio Gambero Rosso “Tradizione Futura” e Federico Gramignani de La Radichetta.

La serata del 12 marzo, vedrà il menu realizzato a 4 mani da Marco Lagrimino e Andrea Bava e composto da Maritozzo con fegatini e lampone, Pizza in Padellino con vitello, spuma tonnata e peperone crusco, Padellino Doppia croccantezza con peperoni e bagna cauda, Pizza al piatto con castelmagno, cavolfiore caramellato, mandorle, dragoncello. A concludere un soffice Pan brioche con spuma d’arancia, arancia sott’olio, panna cotta alla cannella, croccante al miele.