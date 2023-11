Frantoi Aperti: ultimo weekend di eventi, il programma degli appuntamenti

In arrivo il quinto ed ultimo fine settimana della 26^ edizione di Frantoi Aperti in Umbria. Da venerdì 24 a domenica 26 novembre i riflettori saranno puntati sulle città di: Amelia (Tr), nella Località Montecampano dove per “@amerinolio 2023” si terrà il Tour degli Olivi Giganti Patriarchi nel territorio “Amerino Tipico”; Assisi (Pg) con le passeggiate di UNTO nei castelli e nel territorio; e Spoleto (Pg) con “EaT - Enogastronomia a Teatro” (dal 23 al 26 novembre).



Due gli appuntamenti conclusivi di questa ricca edizione di Frantoi Aperti 2023: il primo a Todi, dove venerdì 24 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale, si terrà il concerto della Banda Musicale dell'Esercito Italiano con protagoniste le grandi colonne sonore dei capolavori del cinema mondiale. Diretta dal Maggiore Filippo Cangiamila, la Banda costituita da 102 orchestrali è stata fondata nel 1964 ed è il complesso musicale istituzionale rappresentativo dalla Forza Armata. Il concerto con ingresso gratuito su prenotazione (Ufficio turistico: 0758956227 - iat.todi@coopculture.it), ha come scopo la raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana. L’altro appuntamento si terrà poi domenica 26 novembre ad Amelia, dove alle ore 12 presso l’oliveto secolare di Rajo di Montecampano, divenuto Presidio Slow Food, si ritroveranno tutti gli amministratori dei Comuni che fanno parte del circuito di Frantoi Aperti 2023, per una foto di gruppo ed un brindisi di “benfinita”.



Queste le iniziative da segnalare per l’ultimo weekend di Frantoi Aperti in Umbria:



Già da venerdì sera (24 novembre) sarà possibile partecipare alle cene oleocentriche dagli “Umbrian #EVOOAmbassador - Testimoni di oli unici” che proporranno menù di terra e di lago in abbinamento con gli oli e.v.o. di qualità dei produttori aderenti a Frantoi Aperti 2023. Venerdì 24 novembre sono due le cene oleocentriche in programma: a Montone (Pg) presso il Tipico Osteria dei Sensi & Locanda del Capitano e a Perugia presso il Moderno Slow Restaurant che proporrà un menù in cui ogni piatto sarà preparato con gli oli del Frantoio Decimi di Bettona, che sarà presente alla cena per presentare le caratteristiche di ogni singolo olio in degustazione.



In programma per sabato 25 novembre ad Amelia, presso il Chiostro di San Francesco in Piazza A. vera, l’ultimo appuntamento con gli “Assaggi di Storie. Degustazioni di Oli e di prodotti unici” dove il degustatore Cesare Batalocco guiderà i partecipanti all’assaggio dell’olio dei Colli Amerini in abbinamento con la Fava Cottora dell’Amerino, Presidio Slow Food.



Da non perdere poi durante l’ultimo fine settimana di Frantoi Aperti gli appuntamenti in programma ad Amelia, domenica 26 novembre dove già dal mattino si terranno due trekking, uno dedicato a bambini e famiglie, dal titolo “Trekking e Fiabe tra gli ulivi”. La CamminAttrice Loretta Bonamente accompagnerà i bambini in una passeggiata ad anello di circa 4 Km, tra gli Ulivi patriarchi giganti e l'antico castello di Montecampano, coinvolgendoli nel racconto di storie sugli alberi, gli olivi e l'olio. La partenza è alle ore 9.30 ed al termine della passeggiata è prevista una merenda degustazione di Olio e.v.o. appena franto e l'assaggio della tipica " fregnaccia" di Montecampano.



Il trekking per adulti invece, in partenza alle ore 9.30, porterà lungo un percorso ad anello di circa 7 Km a scoprire parte del Cammino di Germanico fra i Giganti Olivi Patriarchi di Montecampano (Info e prenotazioni tel. 392 9556856). All’arrivo si farà sosta presso l’Oliveto di Olivo Rajo – Presidio Slow Food dove si terrà il concerto tra gli ulivi della rassegna “Suoni dagli Olivi Secolari” con l’esibizione del “Duo Rellini” e una degustazione a cura dello Chef Edoardo Dorato in collaborazione con la Pro Loco di Montecampano, Amerino Tipico e la Condotta Slow Food Terre dell’Umbria Meridionale.



Frantoi Aperti in Umbria è un evento promosso dall’Associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, che si avvale di Add Comunicazione ed Eventi, agenzia specializzata nella comunicazione e promozione dell’Olio e dell’oleoturismo, in collaborazione con la Regione Umbria e con tutti gli attori del comparto olivicolo umbro. Si avvale inoltre del sostegno di alcune aziende aventi le radici nel territorio, fra queste, Vuscom, società del Gruppo Valle Umbra Servizi, Guido srl, Diva International S.r.l., Tartufi Fortunati Stocchi srl, del partner tecnico Official Green Carrier Trenitalia. Da evidenziare anche il sostegno di Crédit Agricole Italia, primario istituto di riferimento per il settore agricolo.