Da Masterchef a Expo Casa: lo showcooking di Francesco Aquila

Ad Expo Casa è in arrivo anche uno show cooking d’eccezione. Da non perdere infatti c’è l’evento molto atteso con Francesco Aquila. Lo chef vincitore della 10/a edizione di Masterchef Italia, molto amato dal mondo social, dimostrerà le sue capacità tra i fornelli sabato 9 marzo alle 13.

Sarà ospite di GFA Group (Padiglione 7 - Corsia D - Stand 19) per un evento realizzato in collaborazione con Cosentino, azienda multinazionale che produce e distribuisce superfici innovative di elevato valore, per il mondo dell’architettura e del design.

Intanto prosegue con successo in questi giorni ad Umbriafiere il salone che per i suoi 40 anni sta offrendo ai visitatori le migliori soluzioni per arredare, costruire e ristrutturare in 24mila mq espositivi. Un evento che sta caratterizzando Bastia Umbra anche come una vera e propria “capitale del design”. Non solo quindi un’ampia offerta di proposte per tutti gli ambienti della casa e per ogni esigenza, dall’arredamento al risparmio energetico, ma anche impegno e sensibilità verso un mondo che cambia insieme alle esigenze di chi vuole vivere al meglio la sua abitazione, con gusto estetico, comfort e design come parole chiave.

Evento quindi di forte spessore culturale che offre uno sguardo privilegiato su come le nostre abitazioni potranno evolversi, anticipando le tendenze e gli stili di vita del domani. Ed oltre alla ricca esposizione proseguono al centro fieristico umbro anche per giovedì 7 marzo gli appuntamenti dedicati ai visitatori e professionisti all’interno dei 300 mq di Area Eventi. Qui, grazie allo spazio culturale d’architettura "Le forme dell’abitare" (programma curato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia), si parlerà di "La sostenibilità applicata al design. Il caso studio di Lago" (giovedì 7 dalle 15.30): appuntamento con l’obiettivo di portare alla luce tecniche e valorizzazioni sostenibili del prodotto LAGO, in un’ottica di progettazione e pianificazione di spazi privati e pubblici.

"Rumors: dove l’Artigianalità incontra il Design/ SoloEco, Superfici e malte ecologiche" (giovedì 7 dalle 17.30) è il titolo del secondo incontro giornaliero per mettere in evidenza una realtà innovativa come SOLOECO® che produce da sé la malta, realizzando un composto traspirante e privo di resine epossidiche, calce, gesso e cemento. È un prodotto altamente performante, il cui punto di forza è sta nel creare superfici di design, uniche nel loro genere proprio per il fatto di derivare da un lavoro artigianale. Sottili diversità e piccole imperfezioni, infatti, contraddistinguono e danno un carattere unico al nuovo pavimento o rivestimento.

SOLOECO® grazie alla costante ricerca nel settore della eco sostenibilità e della bio-architettura ha sviluppato, per prima in Italia, un sistema bioattivo a base microbiotica che migliora le caratteristiche ecologiche, di resistenza e di compattezza delle superfici.

Infine, all’interno de “Il salotto di Expo Casa”, area formativa dove è possibile trovare professionisti che mettono a disposizione la propria competenza per trovare le giuste soluzioni per la casa, il tema del giorno sarà “Vivere in salute iniziando dalla casa che abiti” (ore 17).