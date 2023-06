Festival del Sol, ultima tappa a Castel Ritaldi

Ultima tappa a Castel Ritaldi e poi calerà il sipario sul Festival del Sol (Sagrantino & Oil Land), il primo festival diffuso del cammino in Umbria che ha permesso di scoprire i territori dei borghi facenti parte dell’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino (Tos) da ‘angolazioni’ inusuali, con iniziative a misura di famiglia legate alla storia e alle bellezze naturalistiche dei luoghi.

Dopo Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Trevi, Bevagna, Giano dell’Umbria, Campello sul Clitunno e Montefalco, dunque, il Paese delle Fiabe è pronto a ospitare tante divertenti e interessanti attività, ideate e realizzate dallo studio di comunicazione Faro labcreative e coordinate e organizzate dall’associazione Asd/Aps Natural Slow Life, affiliata Csen Umbria: sabato primo luglio alle 18 c’è il Kids Urban Trek ‘Sfavoleggiando’, un viaggio unico e originale alla scoperta del borgo attraverso ‘fiabe all’incontrario’, con attività ludico-didattiche dedicate ai bambini ma che riescono a coinvolgere anche il resto della famiglia.



Domenica 2 luglio alle 9 è la volta dell’Hiking ‘Dal Borgo al Castello lungo la Piana’, una camminata ‘Appassolento’ che da Castel Ritaldi porterà i partecipanti verso la frazione di Castel San Giovanni. Il percorso sarà di circa otto chilometri e si potranno ammirare non solo il paesaggio naturale ma anche la poderosa fortificazione fatta costruire nel 1376 dal cardinale Albornoz e perfettamente conservata. Infine, alle 18, Kids Natural Trek ‘Andar per sentieri intorno al Borgo’, nell’area del Bosco Amico, parco didattico-divulgativo immerso nel verde a due passi dal centro urbano. Qui ci saranno diverse attività per bambini, che impareranno giocando e concluderanno la giornata con una sana merenda.



Tutte le attività sono gratuite. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere un’e-mail a ilcamminodelsol.umbria@gmail.com o naturalslowlife21@gmail.com, oppure chiamare il numero 3515431631 (anche WhatsApp).