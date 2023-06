Festa del volontariato: laboratori per bambini, spettacoli e stand a Villa Redenta

Spettacoli, laboratori ed animazioni per bambini, stand delle associazioni, spettacoli, bar del sorriso e convegni: è in corso fino a sabato al parco di Villa Redenta la 23esima edizione della Festa del Volontariato. Ancora oggi (venerdì 23 giugno) e domani (sabato 24) dalle 16,30 fino a tarda serata sarà possibile prendere parte alle varie attività in programma. Domenica, invece, alle 11 la messa conclusiva nella parrocchia di Santa Rita, in ricordo di padre Modesto Paris, ed il pranzo per i volontari.

Il programma di oggi prevede alle 17 le fiabe nel bosco ed a seguire laboratori di cucina e non solo per bambini. È possibile poi anche scoprire i segreti degli origami grazie a Nonno Luciano, mentre l’associazione Gillo propone un laboratorio creativo nel suo stand.

Alle 18 nella Sala Monterosso si terrà il convegno “Azzardo: il ruolo della società civile”. Dopo i saluti dell’assessore al benessere ed all’innovazione sociale, Luigina Renzi, l’associazione Libera Spoleto – presidio “Angela Fiume” parlerà delle campagne nazionali e il territorio, mentre la cooperativa sociale Il Cerchio approfondirà il tema “L’unità educativa di strada – servizio contro l’azzardopatia del Comune di Spoleto”.

Per quanto riguarda gli spettacoli, alle 20,30 partirà la baby dance, mentre alle 21 si potrà provare la zumba grazie a Jessica della palestra X2. Alle 21,30, con ingresso libero, la Compagnia teatrale “La Maschera” porterà in scena la commedia di Giancarlo Iommi “Ta pum-to e… fine”.

Sabato 24 giugno, infine, dopo l’apertura degli stand alle 16,30 via ai laboratori per bambini: alle 17 è previsto quello ludico “Il filo dei racconti”, a cura dell’associazione Il filo rosso, mentre alle 18 quello iconografico a cura dell’associazione L’icona in Umbria. Alle 20,30 spazio alla baby dance mentre dalle 21 tornerà “Spoleto’s got talent”.

La Festa del Volontariato è promossa ed organizzata da 23 anni dalle associazioni MilleMani inSIemeVola e Movimento Rangers, con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Spoleto.