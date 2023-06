Festa dei Boschi, anche Spello aderisce all'evento: in marcia verso il Subasio

Anche il Comune di Spello aderisce alla VIII edizione della “Festa dei Boschi” con un evento escursionistico alla scoperta del Monte Subasio in programma domenica 2 luglio. L’iniziativa a cura dalla Regione Umbria, si propone la promozione dei beni culturali e ambientali anche attraverso la messa in rete di numerose realtà associative, sociali e culturali che contribuiscono, con le loro attività, a valorizzare il patrimonio ambientale, naturalistico, paesaggistico e culturale dei territori interessati. L’evento dedicato a famiglie e bambini è organizzato in collaborazione con l’Associazione Gaia G.M.P., Athena Promakos e le volontarie Nati Per Leggere della Zona Sociale n.8. La partenza è prevista alle ore 9 dal Camping "Monte Subasio" con sosta alle ore 10.30 in località “Il Lago Monte Pietrolungo” dove le volontarie leggeranno ad alta voce storie e racconti per bambini di tutte le età. Sarà inoltre possibile sfogliare libri della Biblioteca Comunale “G. Prampolini” e usufruire del servizio prestito; al termine seguirà aperitivo a base di pane e olio in località La Sportella. “Grazie a tutti coloro che collaborano alla realizzazione di questa iniziativa dedicata alle famiglie volta a conoscere, valorizzare e promuovere il Monte Subasio con un’attenzione particolare attenzione alle aree di pregio– commenta l’assessora alla promozione turistica Irene Falcinelli –; il Comune di Spello per il terzo anno aderisce all’evento che rappresenta una importante occasione per scoprire il nostro prezioso patrimonio ambientale”.