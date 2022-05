Festa dei Boschi 2022: otto date per scoprire altrettanti posti magici e rilassanti

Dall'8 maggio al 10 luglio in Umbria si celebrerà la bellezza della flora e della fauna con la settima edizione della Festa dei Boschi, risorsa di cui la nostra regione è particolarmente ricca.

Sarà un modo per conoscere e valorizzare i boschi dell’Umbria, la loro storia, le varietà che li popolano e trascorrere momenti all’aria aperta.

Il dettaglio della manifestazione sarà presentato il 7 maggio a Bastia Umbra, con l'evento “Aspettando la Festa dei Boschi 2022”, che vedrà numerose iniziative ospitate presso il Centro Sociale Campiglione, dalle ore 15.30.

La Festa dei Boschi vuole valorizzare i “polmoni verdi” e le aree di interesse culturale dell’Umbria, attraverso attività che sappiano evocarne il mistero, il fascino, la pace e il silenzio. Anche quest’anno parte importante avranno i referenti delle biblioteche comunali e i volontari di “Nati per leggere Umbria”, che promuoveranno incontri con i libri per bambini da 0 a 6 anni.

Anche in questa occasione è stato inserito un nuovo sito: quest’anno è il bosco di Monteluco. Verranno proposte passeggiate naturalistiche e si potrà partecipare alla Bat night e ai laboratori per famiglie curati dagli operatori del Must-Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto.

Una tradizione che si consolida

La Festa dei Boschi è diventato negli anni un appuntamento primaverile atteso e apprezzato, che continua a crescere grazie all’impegno e alla passione dei suoi organizzatori. Le attività proposte anche in questa edizione spaziano dalle passeggiate ai laboratori creativi all’aria aperta, dalla musica al teatro e alle visite ai luoghi della cultura tra cui gli ecomusei umbri. Non mancheranno poi incontri ravvicinati con animali (dalle api agli asinelli, dalle farfalle ai rapaci notturni); per i più sportivi trekking e tiro con l’arco; per i più piccoli giocoleria e teatro di figure animate. Ci saranno poi lezioni pratiche per conoscere, raccoglie e utilizzare le erbe spontanee, attività dimostrative di inanellamento scientifico e birdwatching in palude e molte altre iniziative, compresi intermezzi gastronomici, merende e pranzi a prezzi convenzionati.

Il calendario

Il primo appuntamento è domenica 8 maggio all’Ecomuseo del Paesaggio degli Etruschi (Porano). A seguire poi domenica 15 maggio al Bosco di Collestrada (Perugia), domenica 22 maggio al Bosco di Piegaro, domenica 29 maggio al Parco di Colfiorito (Foligno), domenica 5 giugno al Bosco di San Francesco (Assisi), giornata organizzata dal Fai – Fondo Ambiente Italiano, domenica 12 giugno al Bosco di Santa Cristina (Gubbio), domenica 19 giugno alla Rocca di Sant’Apollinare e a San Biagio della Valle (Marsciano), domenica 3 luglio ai Boschi del Parco del Monte Subasio. Per concludere, domenica 10 luglio al Bosco di Monteluco di Spoleto.

Il programma delle singole giornate potrà subire variazioni per situazioni contingenti o maltempo, è consultabile all'indirizzo web www.regione.umbria.it/cultura