Un convegno dell’ISUC ha per tema il centenario della Marcia su Roma. Dice Varasano “Senza intenti celebrativi”

Un convegno dell’ISUC sceglie a tema il centenario della Marcia su Roma. Dice Varasano: “Senza propositi celebrativi. Solo intenti di conoscenza, studio e ricerca”.

Una messa a fuoco impostata su basi di acribia, in una prospettiva non ideologica. Ma in chiave di ricostruzione rigorosamente documentale.

Dice Costanza Bondi (componente del Comitato Tecnico Scientifico): “Scopo di un istituto storico quale l’ISUC non è certamente partecipare alla politica ideologica, ma stimolare la ricerca, proporre valutazioni che risultino dialettiche…”.

Non è un caso che sia prevista la presenza di personaggi appartenenti a un ampio ventaglio del milieu culturale di rango tra gli studiosi di storia contemporanea.

Sotto la presidenza di Costanza Bondi, dopo i saluti di Valerio De Cesaris, Rettore Università per Stranieri di Perugia, l’introduzione di Alberto Stramaccioni, presidente Tecnico Scientifico ISUC.

Intervengono Luca La Rovere, Università degli Studi di Perugia, con la relazione

"Messa in scena o insurrezione fascista?".

Sarà quindi la volta di Gianbiagio Furiozzi, Università degli Studi di Perugia, sul tema

"Perugia, capitale della rivoluzione?". Ci siamo già occupati delle tesi da lui sostenute in ordine alla necessità di fare chiarezza sul fatto che la Marcia su Roma partì da Perugia. È vero. Però… Con retroscena e aneddoti da un’avventura ai limiti della farsa [ La Marcia su Roma partì da Perugia... però. Retroscena e aneddoti al limite della farsa. La parola allo storico Gian Biagio Furiozzi (perugiatoday.it) ]. Oltre che sul supposto ruolo del Duca d’Aosta, le conseguenti preoccupazioni di Vittorio Emanuele III e il discorso di Mussolini dalla Loggia della Vaccara [ Marcia Su Roma, Duca D'Aosta :: Ricerca su PerugiaToday ]

Quindi una relazione dello storico Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del Comune di Perugia, che riferirà su “I protagonisti perugini della marcia su Roma”.

Scopriremo che, nel merito della questione, molto è stato detto, ma parecchio c’è ancora da dire. Un’occasione di approfondimento che onora la cultura perugina. Al di là delle appartenenze.