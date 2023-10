La Mangiaunta: un’esperienza unica tra olio, arte e tradizione a Giano dell’Umbria

“A Giano dell’Umbria è possibile osservare quel verde che è significativo della nostra regione con la possibilità di fare una passeggiata in un paesaggio estremamente bello grazie alla Mangiaunta, un bell’evento che la Regione sostiene in maniera convinta proprio per l’impegno profuso dall’organizzazione nella valorizzazione del territorio” spiega la presidente della Regione Umbra, Donatella Tesei, a proposito della nuova edizione di Mangiaunta che si terrà appunto a Giano dell'Umbria dal 3 al 5 novembre. Un itinerario gastronomico all’insegna di gusto, scoperta e intrattenimento.

Si tratta di un format molto atteso e che fa parte di Frantoi aperti in Umbria. La manifestazione celebra l'olio extravergine di oliva e le sue proprietà e quest’anno si presenta con un’edizione particolare, ricca di novità e di iniziative per tutti i gusti e le età. Lo ha spiegato il sindaco di Giano dell'Umbria Manuel Petruccioli, che durante la presentazione dell’evento a Palazzo Donini ha ringraziato Anna Setteposte per aver organizzato insieme al comune la manifestazione, e Gal Valle Umbria Sibillini il partner economico che ne ha reso possibile la realizzazione.

Tra le attrazioni principali della Mangiaunta ci sono i laboratori di pasta fresca, le passeggiate e le visite guidate tra i frantoi, le degustazioni di prodotti tipici e le iniziative di arte contemporanea. Tra queste ultime spicca la performance dell’artista Francesco Alberico che accompagnerà il pubblico in un percorso sensoriale tra i paesaggi dell'Umbria.

La Mangiaunta è un evento che ha una rilevanza regionale e che attira visitatori da tutta Italia. La presidente Tesei ha invitato tutti a partecipare approfittando della navetta che permette di fare il tour dei frantoi e di godere della bellezza di Giano dell'Umbria.



Programma

Venerdì 3 novembre

Dalle 14.00 alle 19.00 | TOUR DEI FRANTOI

Degustazione di Olio Extra Vergine di Oliva e prodotti del territorio. Visita e degusta nei 6 frantoi che aderiscono al tour. Navetta gratuita primo tour ore 14.00, secondo tour ore 16.00. Partenza da Piazza San Francesco - Giano dell’Umbria. Durata: 3 ore circa

Sabato 4 novembre

Dalle 10.00 alle 19.00 | TOUR DEI FRANTOI

Degustazione di Olio Extra Vergine di Oliva e prodotti del territorio. Visita e degusta nei 6 frantoi che aderiscono al tour. Navetta gratuita ogni 60’ - Partenza da Piazza San Francesco - Giano dell’Umbria. Durata: 3 ore circa. Partenza ultimo tour ore 16.00 Musica itinerante nei frantoi con i Canti Popolari di Giano dell’Umbria.

Ore 9.00 | TREKKING & PIC NIC

“Lungo i sentieri che portano a Giano dell’Umbria: antichi olivi e magiche querce.” Durante il percorso è prevista una sosta al Frantoio Speranza e una all’Ulivo millenario di Macciano, dove assisteremo a un concerto e degusteremo un cestino picnic offerto dell'agriturismo della Fattoria del Quondam. Al ritorno, visita all’azienda l'Oro di Giano. Saremo accompagnati, oltre che dalla guida, da Francesco Alberico, artista contemporaneo che offrirà uno spaccato della sua ricerca nell'ambito dell'iniziativa #chiaveumbra. Pic-nic (hamburger vegetariano) a cura dell’Az. Agraria Del Quondam. Ritrovo ore 8.45 Chiesa di Macciano. Durata 3 ore circa, km 7,5, dislivello 200 mt (adatto ai bambini da 8 anni, consigliate scarpe da trekking leggero, zaino con 1lt di acqua). Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Tel. 3471148395 A cura di L'Olivo e la Ginestra Associazione Culturale - Giannermete.

Ore 12.00 | SUONI DALL’OLIVO SECOLARE | Ulivo Secolare di Macciano

Concerto con il duo Chiavoni e Brufani (clarinetto e contrabbasso). Musica Jazz, folklore est-europeo e mediterraneo. A cura de Le Strade dell'Olio.

Domenica 5 novembre

Dalle 10.00 alle 19.00 | TOUR DEI FRANTOI

Degustazione di Olio Extra Vergine di Oliva e prodotti del territorio. Visita e degusta nei 6 frantoi che aderiscono al tour. Navetta gratuita ogni 60’ - Partenza da P.zza San Francesco - Giano dell’Umbria. Durata: 3 ore circa. Partenza ultimo tour ore 16.00 Musica itinerante nei frantoi con i Canti Popolari di Giano dell’Umbria.

ORE 10.30 | “CACCIA AL TESTOLIO!” | Castello di Castagnola

Divertente caccia al tesoro, tra i vicoletti del Castello di Castagnola… Sfide, prove da superare, indizi da scoprire! Un’avventura ricca di sorprese, per scovare il tesoro del Castello… il prezioso olio di Giano dell’Umbria! Per bambini dai 6 ai 12 anni, a cura di ULA – Un Laboratorio Aperto. Posti limitati, durata 2 ore circa. Prenotazione obbligatoria: Whatsapp 3920452172 | info@anna7poste.com

Ore 11.30 | LABORATORIO DI PASTA FRESCA “L’OLIO PER PRIMO!” | Il Pastarolo

Mani in pasta per preparare il Tortello fatto a mano di rapa rossa e patate di Colfiorito mantecate all’olio EVO con cime di rapa ripassate al San Felice, nocciole tostate ed emulsione di olio e limone. Mattarello alla mano per scoprire insieme al mastro pastaio Michele Raspati i segreti della pasta fresca fatta a mano e della vera mantecatura con l’olio EVO di Giano dell’Umbria! Laboratorio pratico, assaggio finale e mini mattarello in omaggio per tutti i partecipanti! Laboratorio il PASTAROLO Via dell’Artigianato 13, Loc. Bastardo - Durata 2 ore. Prenotazione obbligatoria, posti limitati: Whatsapp 3920452172 | info@anna7poste.com

Ore 15.00 | VISITA GUIDATA | Abbazia di San Felice

In uno splendido contesto, immersa tra lecci e olivi, l'Abbazia benedettina di San Felice ci permetterà di scoprire la storia di questo piccolo angolo di Umbria, ai piedi dei Monti Martani. La chiesa e la cripta, veri gioielli del romanico, insieme allo splendido complesso abbaziale custodiscono ancora la storia del Vescovo Felice e tante curiosità legate ai monaci benedettini e ai vari ordini che vi hanno abitato e che hanno da sempre prodotto proprio qui l'olio San Felice! A cura di Erica Baciocchi. Durata h 1.15-30. Prenotazione 3288710625 | baciocchiarte@gmail.com

Ore 16.30 | DEGUSTAZIONE GUIDATA | Abbazia di San Felice

IL SAN FELICE DI GIANO DELL’UMBRIA. Degustazione guidata a cura di Giulio Scatolini, dedicata al monocultivar San Felice. Posti limitati, durata 1 ora. Prenotazione obbligatoria: Whatsapp 3920452172 | info@anna7poste.com

I frantoi del tour: Agricola Locci, Frantoio e Cantina Moretti Omero, Frantoio Eredi del Sero, Frantoi Filippi, Frantoio Speranza e Oro di Giano.