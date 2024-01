Violenza di genere, "Lions Rosa" al centro commerciale Collestrada: consapevolezza e autodifesa contro gli abusi

La realtà della violenza nei confronti delle donne richiede un impegno nella promozione di iniziative volte a prevenire e contrastare questo drammatico fenomeno che sempre più frequentemente affligge la nostra società. Se la promozione della cultura del rispetto della persona rappresenta un elemento fondamentale, altrettanto importante è la possibilità di poter offrire strumenti idonei che permettano di superare situazioni critiche e di violenza fisica. Con questo intento i Lions Club di Perugia (Zona 9B) promuovono l’iniziativa “Lions rosa” rivolta ai giovani, ed in particolare alle giovani di 13-16 anni. In collaborazione con il Centro Commerciale Collestrada, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Giordano Bruno” di Perugia, e con il Servizio di psicologia della Usl Umbria 1, viene proposto un percorso formativo e di presa di coscienza sul valore del rispetto dell’altro come persona a prescindere da qualsiasi condizione di identità religiosa, etnica, di genere, evitando pregiudizi e stereotipi riduttivi della pari dignità. Il programma formativo prevede inoltre, una riflessione sugli stili di vita (abuso alcolico e di droghe) che possano mettere la giovane in condizioni di fragilità e, di conseguenza, di pericolo di subire violenza. L’approccio metodologico sarà quello dell’educazione tra pari per la trasmissione di informazioni e conoscenze, ovvero “Peer Yaps” di cui la Scuola ha già da tempo esperienza. A questo percorso si affiancherà una proposta di formazione di difesa personale che prevede, per 30 studenti selezionati dalla scuola, un percorso di apprendimento, di almeno 20 ore complessive, con personale esperto della Federazione Italiana Krav Maga con l’intento di creare una consapevolezza nella potenziale pericolosità dell’interlocutore e quindi ad evitare il contatto, e nel caso di aggressione, saper reagire e mettersi in salvo. Il 2 febbraio alle 18.30 al Centro Commerciale Collestrada, in occasione della presentazione del Service, si terrà una dimostrazione di difesa personale tenuta dai maestri Mario Benedetti e Altin Qoku.