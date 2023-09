Il Meet&Greet di Bluey arriva a Perugia

Avete voglia di vivere coni vostri bambini dei momenti indimenticabili? Per festeggiare l’inizio di un nuovo anno scolastico e per assicurarsi che questa ripartenza sia stata avviata con il massimo delle energie, un noto centro commerciale di Perugia presenta un’esperienza inedita: il Meet&Greet di Bluey.

Il Meet&Greet di Bluey

Sabato 23 settembre, dalle ore 10.30, la divertente ed energica cucciola blu incontrerà i suoi piccoli ammiratori per scattare con loro una simpatica foto, per regalare sorrisi speciali e per dispensare abbracci a tutti presso il Centro Commerciale Emisfero Perugia. Le uscite si ripeteranno più volte nel corso della giornata: alle ore 10.30 - 11.30 - 12.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30.

L’evento offre ai più piccoli l’opportunità di immergersi nel mondo colorato della cagnolina più amata dei cartoon, mentre mamma e papà possono approfittare dell’occasione per fare rifornimento di materiale scolastico, per acquistare un nuovo zaino o per rinnovare il proprio guardaroba per questo nuovo inizio di stagione.

Insomma, segnatevi questa data sul calendario: sabato 23 settembre la cagnolina Bluey incontra i bimbi in Galleria! L'Emisfero di Perugia vi aspetta numerosi per vivere con voi e con i vostri bambini un appuntamento magico, ricco di emozioni per ogni età.