Eurochocolate 2023, live show di Luca Montersino e chocosculture

Eurochocolate continua nei tre padiglioni di Umbriafiere a Bastia Umbra. Anche in questo secondo weekend, le tre coloratissime aree tematiche, caratterizzate da importanti scenografie a tema cacao e cioccolato - la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate – stanno accogliendo i tanti appassionati dell’amatissimo Cibo degli Dei, alla scoperta dei 14.000 metri quadri di divertimento e tanto buon cioccolato da degustare e acquistare tra live show, didattica e intrattenimento.

Il Festival Internazionale del Cioccolato si prepara quindi ad accogliere Luca Montersino per l’atteso live show, con posti a sedere già esauriti da giorni. Chef e personaggio televisivo affermato nel mondo della cucina, cuoco e pasticcere, docente nelle migliori scuole d'Italia e consulente, l’eclettismo è una costante che lo contraddistingue nel comunicare il proprio sapere a professionisti e amatori. La sua avventura imprenditoriale inizia nel 2004 con l’apertura del laboratorio di Alba, molto apprezzato per aver aperto la strada al concetto di pasticceria salutistica. Autore di vari bestseller di cucina e pasticceria, è stato protagonista di numerosi programmi televisivi tra cui Peccati di Gola, Accademia Montersino e I segreti in cucina. Domani alle ore 15 sarà il goloso gelato al cioccolato monorigine Ecuador 70% su stecco firmato proprio Luca Montersino a deliziare occhi e palato del pubblico grazie a un’imperdibile degustazione finale. Lo chef è presente in evento anche con uno stand al Padiglione 7, dove propone la sua linea di gelati svelandone novità e segreti.

E ancora, ultimi colpi di scalpello per le amatissime maxi Sculture di Cioccolato che oggi vedono all’opera l’abilissimo Andrea Gaspari, mentre proseguono fino a domani anche gli appuntamenti con l’originale Cerimonia del Cacao: antichi riti olistici in armonia con gli effetti benefici del cioccolato in un’amalgama di sensazioni, odori e sapori per un incredibile viaggio extrasensoriale. Per partecipare, è possibile prenotarsi direttamente in evento presso l’area Tree to Bar al Padiglione 7.