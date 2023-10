Eurochocolate, in viaggio nelle Terre del Cacao tra i produttori di eccellenza

A Eurochocolate, in corso a Umbriafiere fino a domenica 22 ottobre, proseguono le numerose occasioni di approfondimento alla scoperta delle varietà di cacao più pregiate e dei protagonisti impegnati a valorizzarle all’interno della complessa filiera cacao-cioccolato. La coloratissima area ChocoTrip organizzata in collaborazione con il network CacaoSolution continua ad accompagnare il pubblico in un affascinante viaggio nelle lontane Terre del Cacao, alla scoperta dei più grandi esponenti mondiali del settore per un totale di 28 produttori d’eccellenza. Un’occasione unica per incontrare dal vivo chi sta rivoluzionando il mondo del cioccolato e lasciarsi conquistare dai migliori cacao al mondo provenienti da Venezuela, Madagascar, India, Brasile, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Perù, Togo, Costa D’Avorio, India, Filippine, Thailandia, Ghana.

Tra i protagonisti, la vulcanica María Fernanda Di Giacobbe, cioccolatiera, imprenditrice e attivista venezuelana vincitrice del Basque World Culinary Prize, creato per premiare gli chef che attraverso la cucina promuovono cambiamenti nella società. A Eurochocolate, la fondatrice di Cacao de Origen, racconta come attorno al cacao venezuelano sia riuscita a costruire un’intera catena di istruzione, imprenditorialità e sviluppo economico perché “tutte le volte che piantiamo un seme di cacao - afferma Di Gacobbe - progettiamo il futuro del Venezuela.” Oggi alle ore 17 sarà di nuovo sul palco della Chocolate Experience per raccontare come, con Kakao e Cacao de Origen, supporta i produttori locali, assicurando loro le risorse di cui hanno bisogno per migliorare il proprio prodotto e venderlo ai maestri cioccolatieri di tutto il mondo che hanno scelto la produzione Bean to Bar. Un viaggio nella terra del cacao attraverso un punto di vista inedito, alla scoperta del seme del riscatto.

Giovedì 19 ottobre alle 15 sarà a Eurochocolate anche il direttore della divisione Economica e Statistica della ICCO-International Cocoa Organization, Michele Nardella, con il talk Qual è il prezzo di un cacao sostenibile per tutti? L’incontro-dibattito, moderato dal giornalista Giancarlo Belgrano, vuole far luce su come si stabilisce il prezzo del cacao, dove lo acquistano le multinazionali e rispondere alla domanda: quanto ci costerebbe il cioccolato, se il mercato del cacao fosse sostenibile per i produttori? Un’esclusiva fotografia del mercato scattata dall’International Cocoa Organization, la più importante organizzazione mondiale per il cacao che raggruppa 28 paesi - di cui 10 esportatori e 18 importatori - rappresentando il 75% della produzione mondiale di cacao e circa il 60% del consumo. Il mandato della ICCO è, in particolare, quello di favorire un’economia del cacao sostenibile e mantenere accettabili i prezzi alla produzione: obiettivi che spesso vedono contrapposti gli interessi dei paesi produttori e quelli degli importatori. L’appuntamento è sul palco del Padiglione 7.

A Eurochocolate spazio anche ai prodotti Equochocolate by Costruttori di Dolcezze, già frutto della cooperazione con l’azienda ecuadoriana Yumbos Chocolate e, da quest’anno, anche con KakaoMundo, nuova realtà nata in Gabon per la creazione di una piattaforma - di cui Eurochocolate è partner - in grado di tracciare la qualità e la trasparenza dei processi di trasformazione del cacao per assicurare ai piccoli produttori una migliore visibilità e una più equa remunerazione. La collaborazione con KakaoMundo si è concretizzata nelle nuove tavolette di cioccolato Bantoo che hanno fatto in loro ingresso nella linea Equochocolate e con le quali Eurochocolate prosegue nel suo percorso per la sostenibilità sociale ed economica.