Eurochocolate, la golosità sale in cattedra: è tempo di laboratori con le scuole

Dopo il successo del primo intenso fine settimana, Eurochocolate torna ad essere invasa dai giovanissimi chocolover protagonisti delle attività dedicate alle scuole, per una golosa full immersion ludico didattica alla scoperta di uno dei cibi più amati.

Tante le prenotazioni per scoprire tutti i segreti del cioccolato e della sua golosa materia prima: il cacao. In particolare, l’“ABC del Cioccolato” è la divertente lezione di educazione alimentare - ricalcata sulle orme delle classiche degustazioni - grazie alla quale gli alunni possono approfondire la storia e la geografia dei lontani paesi produttori di cacao, i segreti delle tecniche di lavorazione e produzione e, infine, degustare le diverse tipologie di cioccolato. Con il percorso guidato “Tree to Bar” i giovanissimi esploratori possono invece immergersi nella cultura e nelle antiche tradizioni ecuadoriane che hanno reso famoso il Cibo degli Dèi, attraversando suggestive scenografie: a partire dalla storica borraccia rinvenuta nel sito archeologico dei Mayo-Chinchipe - grazie alla quale è stato possibile ridatare a ben 5.450 anni fa il primo utilizzo del cacao alimentare in Ecuador - fino alla riproduzione di una piantagione di cacao con le sue varie fasi di lavorazione. Altra nuovissima tappa, lo show dal titolo Albert e il mistero del cioccolato quantistico che, con giochi basati su enigmi a tema ispirati al format dell'escape room, guida i piccoli visitatori alla scoperta di caratteristiche e curiosità legate al goloso Cibo degli Dèi.

È entrata nel vivo anche la collaborazione tra Eurochocolate e il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, che ha scelto il Festival Internazionale del Cioccolato per presentare due progetti di ricerca sulla sostenibilità della produzione di cacao in Ghana. Al centro dell’accordo l'importanza della ricerca per migliorare la sostenibilità nella filiera del cacao-cioccolato, con particolare riguardo al ruolo cruciale del reimpiego dei residui agricoli per il recupero della fertilità dei suoli nell'ottica di un’economia circolare. La partecipazione all’evento consente inoltre ai ricercatori di raggiungere un ampio pubblico di stakeholder, tra produttori e consumatori di cioccolato, che possono così contribuire attivamente alla realizzazione dell’analisi di mercato su “preferenze e percezione dei consumatori verso diversi attributi di scelta del cacao”. L’indagine è svolta dal Dipartimento di Agraria dell'Università degli studi di Sassari in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino nell'ambito del progetto "Impiego di tecnologie ecosostenibili per il riutilizzo dei residui organici nella filiera agricola" (TERRA) finanziato dalla Regione Sardegna. Il questionario è compilabile al seguente link: https://forms.gle/hGk8pib93BdDrzjM6 .

Tra i protagonisti di Eurochocolate anche APEI – Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana - la neonata associazione che riunisce le migliori professionalità e le eccellenze più esclusive della pasticceria e del mondo del dolce - a partire da Iginio Massari e Gino Fabbri - presente oggi con il live show di Egenio Morrone mentre domani, sempre alle ore 12 sul Palco Cooking Show, i riflettori saranno puntati su Francesco Elmi.

Anche l’Associazione Italiana Persone Down sezione di Perugia è presente a Eurochocolate fino al 22 Ottobre per promuovere la tavoletta di cioccolato TOP+, nei tre gusti fondente, al latte o bianco. Acquistando TOP+ il pubblico potrà contribuire allo sviluppo dei progetti di inclusione sociale delle persone con sindrome di Down portati avanti dall’Associazione.