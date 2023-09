Eurochocolate 2023, lo Chef Giuliano Viaggi firma le ricette a base di Pasta al Cacao

"Utilizzo di materie prime eccellenti, in grado di promuovere il km 0 e raccontare la tradizione di un territorio attraverso piatti tipici e di qualità, per un’esperienza gastronomica unica". Questa, recita una nota di Eurochocolate, la filosofia che accompagna lo Chef Giuliano Viaggi al quale Eurochocolate ha affidato quest’anno la preparazione della sua ormai popolarissima Pasta al Cacao, cucinata in evento per imperdibili degustazioni. Tutti i giorni, da Venerdì 13 a Domenica 22 Ottobre, dalle ore 12 presso l’Area ChocoPasta al Padiglione 9 di Umbriafiere a Bastia Umbra sarà possibile gustare le esclusive ricette pensate per esaltare l’originale abbinamento con la pasta al cacao.

"In particolare, sono all’insegna della croccantezza le pennette al cacao con salsa al brasato, crumble di cipolla di Cannara e pane alle erbe spontanee. Imperdibili e 100% vegane le pennette al cacao con salsa al topepo - Presidio Slow Food del Trasimeno - farina di mandorle al posto del formaggio grattugiato e portulaca. Pronti a stupire anche i baffi di pasta al cacao e fagioli con emulsione acetica a base di olio extravergine umbro, prezzemolo e basilico, dove la crema di borlotti incontra il guanciale di maiale Cinturello autoctono. E ancora, i baffi con salsa al pecorino montonese, pepe, erbette e centrifugato di pomodoro all’olio extravergine e aceto, frutto della stretta collaborazione con un pastore sardo residente in Umbria. Irresistibili le pennette con pesto di erbette lavorato al mortaio suribachi ed erbette fresche spontanee", ricorda una nota di Eurochocolate.