Enogastronomia a Teatro, seconda edizione a Spoleto

Cibo, vino e teatro tornano a far parlare di loro con la II Edizione di “EaT - Enogastronomia a Teatro”, il format capace di legare arte culinaria e spettacolo sulla scena del più antico teatro all’italiana della città, il Caio Melisso. Dopo il tutto esaurito dello scorso anno il 23, 24, 25 e 26 novembre a Spoleto non prendete impegni perché vi aspettano quattro giorni di spettacoli, musica e degustazioni dedicati all’enogastronomia.

Produzioni indipendenti e innovative, capaci di coinvolgere e stupire, nessuna distanza tra platea e palco, lo spazio del teatro condiviso interamente in una chiave di convivialità esperienziale unica, il tutto condito dalle grandi novità del 2023. Come Pasticceri. Io e mio fratello Roberto di e con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano a cura del Teatro de Gli Incamminati – Armunia; il nuovo spettacolo Food Ensemble - Il concerto che puoi mangiare, un’esperienza sensoriale da vivere come un concerto, uno spettacolo da gustare come una cena; la degustazione del Re dei bianchi umbri, il Trebbiano Spoletino, sapientemente raccontato e gustato dal giornalista Francesco Saverio Russo. Tornano anche i vinili e le pentole di Daniele De Michele ‘Donpasta’, dj, economista e appassionato di gastronomia. Un incontro sarà, invece, dedicato agli studenti degli istituti alberghieri dell’Umbria per imparare insieme allo chef Lorenzo Cantoni che in cucina l'olio non è solo un ingrediente, ma una maniera di pensare.

Quest’anno EaT, il festival del teatro dedicato all’enogastronomia, raddoppia: oltre al Caio Melisso, splendido esempio di teatro all’italiana, la rassegna presenta alcuni spettacoli al Teatrino delle sei in pieno centro storico. Sarà proprio questo luogo suggestivo ad ospitare le produzioni teatrali selezionate attraverso la call Play EaT, novità dell’edizione 2023, uno spazio riservato ai migliori spettacoli teatrali legati all’universo dell’enogastronomia. Gli spettacoli scelti con la collaborazione di Alessandro Sesti, direttore di Strabismi Festival, porteranno nel territorio umbro le eccellenze dello spettacolo dal vivo.